РФ нарушила 6 из 7 столпов ядерной безопасности на Запорожской АЭС, – МАГАТЭ

Россия нарушила почти все столпы ядерной безопасности на Запорожской АЭС. Станцию питает лишь одна внешняя линия электропередач.

Фактически, на ЗАЭС нарушены шесть из семи "столпов ядерной безопасности". Такие выводы озвучил глава Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси, выступая перед Советом управляющих.

В понятие "столпы ядерной безопасности" входят главные компоненты ядерной и физической защиты, определенные МАГАТЭ в начале вторжения ВС РФ:

физическая целостность;

исправность оборудования;

отсутствие давления на персонал;

надежное электроснабжение;

непрерывная логистика;

радиационный контроль;

функционирование каналов связи.

Сейчас Запорожскую АЭС обеспечивает только одна внешняя линия электропередач. Все шесть реакторов — в состоянии холодной остановки и ни один из них не запустится безопасно.

"Эта ситуация создает серьезные риски", — подчеркнул специалист.

По данным главы МАГАТЭ, уровень воды в охлаждающем бассейне снизился до 13,4 метров и стал еще ближе к критическому порогу в 12 метров. После этого уровня системы охлаждения выйдут из строя.

Необходимо построить насосную станцию, чтобы системы охлаждения стабильно работала. Но из-за боевых действий возле АЭС риски ядерных инцидентов увеличиваются, заключил Росси.

Напомним, в начале августа команда МАГАТЭ сообщала о взрывах и задымлении рядом с площадкой Запорожской АЭС. Тогда Гросси призывал к максимальной военной сдержанности.

Атаки на атомные объекты Украине стали привычными за время полномасштабной войны в Украине. Военные обозреватели называли катастрофические последствия таких обстрелов.