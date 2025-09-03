Атаки на АЭС стали "нормой": чем это грозит во время войны

В первые недели вторжения в Украину Чернобыльская и Запорожская атомные электростанции оказались на пути россиян. Тогда же подразделения ВС РФ тянулись к Южноукраинской АЭС. По состоянию на лето 2025 года Запорожская АЭС 42 месяца находится в оккупации, а россияне начали говорить об угрозах Курской АЭС. Аналитики заметили, что особенность современной войны, — атомные станции в зоне боев, и решили объяснить, что происходит.

Атомные электростанции стали пешками в войне между Россией и Украиной. Во время войны в Украине атаки на атомные объекты и близлежащие территории стали привычным явлением, а последствия могут быть катастрофическими, предупреждают военные обозреватели.

Фокус перевёл статью корреспондента Молли Блэколл на новостном портале Великобритании The iPaper. В статье "Атаки на атомные электростанции становятся нормой, и последствия могут быть катастрофическими" автор собрала информацию об угрозах для АЭС на российско-украинской войне и о том, как ситуация будет развиваться в будущем в Украине, РФ и в других странах, которые имеют атомную энергетику.

Атаки на АЭС — что происходит на войне РФ

На этой неделе Россия обвинила Украину в проведенной в воскресенье атаке беспилотников, в результате которой была повреждена Курская атомная электростанция, расположенная примерно в 60 км от украинской границы. Руководство электростанции заявило, что после полуночи средства противовоздушной обороны сбили дрон, который взорвался неподалеку от электростанции. Инцидент повредил вспомогательный трансформатор и привел к снижению мощности станции на 50%. Это произошло в день, когда Украина отмечала 34-ю годовщину независимости.

Россия обвинила Украину в атаке беспилотников на Курскую АЭС Фото: пресс-служба ГУР Минобороны

Украина не прокомментировала инцидент, но украинский военный инсайдер сообщил газете The iPaper, что во время предыдущих операций вблизи завода войскам было приказано не атаковать его. Другой инсайдер указал, что это могло быть случайностью: операторы дронов работают семь дней в неделю, и иногда возникают непредвиденные ситуации.

Многие опасаются ядерной аварии в результате российского вторжения, поскольку боевые действия ведутся вблизи двух крупных АЭС: Курской и Запорожской, которая является крупнейшей атомной электростанцией в Европе.

Международное агентство по атомной энергии МАГАТЭ, ядерный контролирующий орган ООН, сообщило, что после атаки уровень радиации вокруг Курской АЭС остался в норме.

"Ранее шокирующие действия" теперь стали нормой

Военные эксперты утверждают, что боевые действия на территории и вблизи АЭС становятся все более нормальным явлением.

Александр Боллфрасс, эксперт по ядерному нераспространению из Международного института стратегических исследований (IISS), рассказал, что с момента полномасштабного вторжения в феврале 2022 года россияне регулярно наносят удары по украинской атомной энергетической инфраструктуре.

"Некоторые из них непреднамеренные. Другие имеют военную логику, но существует и более широкая российская стратегия, направленная на подрыв морального духа гражданского населения и эксплуатацию страхов Запада перед ядерной угрозой", — отметил он.

В первые недели вторжения ВС РФ тянулись и к Южноукраинской АЭС Фото: lpnu.ua

"Многие ранее шокирующие действия стали нормой в ходе войны, в том числе и эти атаки на инфраструктуру атомной энергетики. К сожалению, внимание мировой общественности краткосрочно, но это не означает, что риски снизились".

Доктор Марина Мирон, эксперт по военным исследованиям в Королевском колледже Лондона, говорит, что атаки на атомные электростанции "могут стать до определенной степени нормой, и это само по себе вызывает беспокойство. Когда это происходит впервые, все шокированы, и вы видите эту новость во всех заголовках. Затем МАГАТЭ сообщает, что уровень радиации не повысился, и все успокаиваются, а после n-го раза это становится чем-то вроде нормы".

Электростанции стали пешками в войне

"Когда Украина в прошлом году начала контрнаступление на территории России, идея заключалась в том, чтобы захватить Курскую АЭС и, вероятно, обменять ее на Запорожскую АЭС, чтобы потом сказать: мы обменяемся, отдайте нам эту, а мы вернем вам вашу", — сказала Мирон.

Дарья Должикова, эксперт по ядерной энергетике из Королевского объединенного института оборонных исследований (RUSI) в Лондоне, ранее предупреждала, что военные действия вокруг ядерных объектов "не должны стать нормой", но такие атаки могут участиться.

В первые недели вторжения в Украину Чернобыльская и Запорожская атомные электростанции оказались на пути россиян В первые недели вторжения в Украину Чернобыльская и Запорожская атомные электростанции оказались на пути россиян Фото: УНИАН

"Ожидаемый рост значения атомной энергетики в глобальном энергетическом балансе в ближайшие десятилетия может увеличить вероятность того, что в будущих вооруженных конфликтах будет уделяться больше внимания инфраструктуре атомной энергетики", — комментирует она.

Помимо нанесения инфраструктурного ущерба противнику и демонстрации своей военной мощи, "психологическая значимость" ядерных объектов означает, что они могут быть использованы с "целью эскалации, сдерживания или принуждения".

Это также может быть преднамеренной тактикой утечки радиоактивных материалов с целью превращения территории в зону отчуждения. Но радиация может непреднамеренно распространиться на дружественные территории или привести к эскалации конфликта, если радиация проникнет в третью страну.

Атаки на ядерные объекты "увеличивают опасность" радиологической аварии

Лукаш Кулеса, директор по ядерной политике RUSI, говорит, что, хотя большинство ядерных реакторов относительно "хорошо защищены от атак и аварий благодаря своим усиленным конструкциям, иногда это не так".

"Некоторые реакторы в России, в том числе на Курской АЭС, не имеют такого защитного бетонного купола, что делает их более уязвимыми и опасными в случае атаки", — сказал он.

"Артиллерийские обстрелы, атаки дронов и другие военные действия также могут угрожать персоналу, работающему на объекте, и повредить или уничтожить инфраструктуру, необходимую для функционирования АЭС, такую как водоснабжение, подключение к электросети, генераторы или хранилища отработанного ядерного топлива. Все такие атаки нарушают работу атомных электростанций и увеличивают опасность, а самые серьезные из них могут создать прямую угрозу радиологического инцидента".

Кулеса предупредил: "Тот факт, что предыдущие инциденты, связанные с ядерной безопасностью Запорожской АЭС, не привели к ядерной аварии, не должен нас успокаивать. Остается опасность того, что международные нормы, касающиеся запрета военных атак на атомные электростанции, а также усилия МАГАТЭ по разъяснению и утверждению норм ядерной безопасности и физической защиты во время вооруженных конфликтов, будут игнорироваться в других конфликтах".

Однако Боллфрасс верит, что эти атаки "вряд ли приведут к следующему Чернобылю".

"Наиболее серьезный ущерб был нанесен самим объектам и их способности поставлять электроэнергию, а также целостности энергетической системы Украины, — утверждает он. — Оружие вроде ракеты, поразившей хранилище отработанного топлива или действующий реактор, создало бы серьезную радиологическую опасность, но ни одна из сторон не проявила интереса к таким действиям. Большинство ударов по атомным электростанциям или вблизи них наносились беспилотниками с гораздо менее мощными боеголовками".

Об авторе

Молли Блэколл — корреспондентка новостного британского портала The iPaper по международным вопросам, которая освещает международные события и внешнюю политику Великобритании. Ранее работала в The Guardian.