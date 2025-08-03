"Угрозы для ядерной безопасности": МАГАТЭ заявило о взрывах и задымлении возле Запорожской АЭС

Команда Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) зафиксировала в субботу взрывы и задымление со стороны одного из вспомогательных объектов рядом с площадкой Запорожской атомной электростанции.

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Администрация ЗАЭС заявила МАГАТЭ, что объект подвергся обстрелу беспилотниками в субботу в 9 часов утра, сообщила пресс-служба МАГАТЭ.

"Это был последний из серии инцидентов за последние недели и месяцы, что еще раз подчеркивает потенциальные угрозы для ядерной безопасности во время военного конфликта на ЗАЭС", — говорится в сообщении.

В МАГАТЭ отметили, что вспомогательный объект расположен в 1200 метрах от площадки ЗАЭС.

"Любая атака вблизи атомной электростанции... представляет потенциальную угрозу для ядерной безопасности, и их необходимо избегать. Я еще раз призываю к максимальной военной сдержанности возле ядерных объектов, чтобы предотвратить риск ядерной аварии", — подчеркнул гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси.

Напомним, 30 июля группа МАГАТЭ на Запорожской АЭС подтвердила отсутствие повышения уровня радиации на объекте.

19 июля на Запорожской АЭС заметили огромный столб дыма, а в регионе исчезло электроснабжение.