Повышение уровня радиации на ЗАЭС: в МАГАТЭ ответили, что происходит

Накануне экс-советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко сообщил о повышении уровня радиации в Запорожье после того, как якобы дул ветер с оккупированных территорий. Его публикацию оперативно опровергли в МВД и ЦПД.

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Однако генеральный директор Рафаэль Гросси заверил, что опасности нет, опубликовав соответствующий твит в Х.

"Группа МАГАТЭ на Запорожской АЭС (Украина) подтвердила отсутствие повышения уровня радиации на объекте", – говорится в сообщении.

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Что касается вчерашней паники, публикацию о якобы повышении уровня радиации в Запорожье опубликовал экс-советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко. По его словам, уровень якобы повысился после того, как мощный ветер дул на город со стороны временно оккупированной территории, где расположена Запорожская атомная электростанция (ЗАЭС).

Однако Министерство внутренних дел и Минэнерго данную информацию опровергли. По их данным, уровень радиации в Запорожской области соответствовал норме.

19 июля возле ЗАЭС наблюдали столб дыма. Минэнерго Украины заявляло об отсутствии угроз ядерной безопасности на Запорожской АЭС. Оккупационная администрация обвинила ВСУ в "обстрелах", из-за которых якобы возник пожар возле станции.

Тем временем военные эксперты считают, что Путин может превратить ЗАЭС в огромную "грязную бомбу", которую приведет в действие, если не достигнет своих целей по Украине.