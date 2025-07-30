Підвищення рівня радіації на ЗАЕС: у МАГАТЕ відповіли, що відбувається

Напередодні ексрадник мера Маріуполя Петро Андрющенко повідомив про підвищення рівня радіації в Запоріжжі після того, як нібито дув вітер з окупованих територій. Його публікацію оперативно спростували в МВС і ЦПД.

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Однак генеральний директор Рафаель Гроссі запевнив, що небезпеки немає, опублікувавши відповідний твіт в Х.

"Група МАГАТЕ на Запорізькій АЕС (Україна) підтвердила відсутність підвищення рівня радіації на об'єкті", — ідеться в повідомленні.

Фото: Скриншот

Щодо вчорашньої паніки, публікацію про нібито підвищення рівня радіації в Запоріжжі опублікував ексрадник мера Маріуполя Петро Андрющенко. За його словами, рівень нібито підвищився після того, як потужний вітер дув на місто з боку тимчасово окупованої території, де розташована Запорізька атомна електростанція (ЗАЕС).

Однак Міністерство внутрішніх справ і Міненерго цю інформацію спростували. За їхніми даними, рівень радіації в Запорізькій області відповідав нормі.

19 липня біля ЗАЕС спостерігали стовп диму. Міненерго України заявляло про відсутність загроз ядерній безпеці на Запорізькій АЕС. Окупаційна адміністрація звинуватила ЗСУ в "обстрілах", через які нібито виникла пожежа біля станції.

Тим часом військові експерти вважають, що Путін може перетворити ЗАЕС на величезну "брудну бомбу", яку приведе в дію, якщо не досягне своїх цілей щодо України.