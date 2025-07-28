Може вчинити, як Гітлер: експерт пояснив, навіщо Путіну Запорізька АЕС

Запорізька атомна електростанція — останній козир у руках російського президента Володимира Путіна, який може використати її в разі, якщо не досягне бажаної перемоги в Україні.

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Загарбники, які все ще силоміць контролюють Запорізьку атомну електростанцію, можуть замінувати об'єкт, щоб перетворити його на найпотужнішу у світі "брудну бомбу", вважає Саймон Беннетт, учений із Лестерського університету в Англії, пише Forbes.

За його словами, якщо Путін зазнає поразки у своїх претензіях на Україну, не виключено, що його війська за його наказом здатні оточити кожен із шести реакторів Запорізької АЕС мінами і дистанційно підірвати пристрої, створивши хмари радіоактивних опадів. Вони забруднять весь європейський континент.

Беннет наголосив, що збройна окупація Росією ядерного об'єкта дає змогу Кремлю здійснювати "атомний шантаж" — проти не лише України, а й усієї Європи — лише погрожуючи перетворити цей багатий на уран комплекс на зброю. Він зазначає, що потужний вибух і розплавлення одного з реакторів на Чорнобильській АЕС покоління тому призвели до утворення радіоактивних хмар, які швидко перетнули національні кордони.

Запорізька АЕС перебуває під контролем ЗС РФ Фото: Скрин відео

Поки ракетні атаки Путіна є успішними, а на фронті спостерігається повзуче просування ЗС РФ, очільник Кремля може не вдаватися до цього, однак якщо ситуація зміниться, і йому доведеться прибрати війська з території України, це підвищить ризик вищеописаного сценарію.

"Якщо Путіна заженуть у кут, і він зіткнеться із заворушеннями всередині країни (що може призвести до його відставки з посади), він [Путін] може вирішити вчинити так само, як Гітлер 1945 року, коли він [нацистський лідер] видав свій сумнозвісний">"декрет Нерона" — знищити все, включно з власним народом, в останньому акті мачизму та злоби", — пояснив Беннет.

Своєю чергою експерти з ядерної безпеки Міністерства енергетики США та Національного управління ядерної безпеки, які спільно створили оперативну групу по Україні та ведуть моніторинг об'єкту, заявили, що розміщення Росією військової техніки та вибухонебезпечних мін навколо ЗАЕС поставило під загрозу безпеку станції, життя українського персоналу, який її обслуговує, і безпеку прилеглої території.

"Навколо Запорізької АЕС вибухнуло безліч мін. Деякі з них були підірвані тваринами, що сприяло створенню небезпечної атмосфери на об'єкті", — попереджають вони.

Раніше ЗС РФ уже били по атомних об'єктах України. 14 лютого 2025 року російський ударний дрон влучив в укриття, яке закриває зруйнований енергоблок №4 на Чорнобильській атомній електростанції. Тоді в МАГАТЕ повідомили про тління на ЧАЕС і про запах горілого пластику, який піднімається від укриття.

Захисний саркофаг на Чорнобильській АЕС будували без урахування ударів БПЛА. Вибух пошкодив зовнішній шар щита, тепер конструкції загрожує корозія, розповіли технічні фахівці.

Нагадаємо, як швидко після перемир'я запрацює Запорізька АЕС.