Может поступить, как Гитлер: эксперт объяснил, зачем Путину Запорожская АЭС

Запорожская атомная электростанция – последний козырь в руках российского президента Владимира Путина, который может использовать ее в случае, если не достигнет желаемой победы в Украине.

Related video

Захватчики, которые все еще силой контролируют Запорожскую атомную электростанцию, могут заминировать объект, чтобы превратить его в самую мощную в мире "грязную бомбу", считает Саймон Беннетт, ученый из Лестерского университета в Англии, пишет Forbes.

По его словам, если Путин потерпит поражение в своих претензиях на Украину, не исключено, что его войска по его приказу способны окружить каждый из шести реакторов Запорожской АЭС минами и дистанционно взорвать устройства, создав облака радиоактивных осадков. Они загрязнят весь европейский континент.

Беннет подчеркнул, что вооруженная оккупация Россией ядерного объекта позволяет Кремлю осуществлять "атомный шантаж" — против не только Украины, но и всей Европы — всего лишь угрожая превратить этот богатый ураном комплекс в оружие. Он отмечает, что мощный взрыв и расплавление одного из реакторов на Чернобыльской АЭС поколение назад привели к образованию радиоактивных облаков, которые быстро пересекли национальные границы.

Запорожская АЭС находится под контролем ВС РФ Фото: Скрин видео

Пока ракетные атаки Путина являются успешными, а на фронте наблюдается ползучее продвижение ВС РФ, глава Кремля может не прибегать к этому, однако если ситуация изменится, и ему придется убрать войска с территории Украины, это повысит риск вышеописанного сценария.

"Если Путина загонят в угол, и он столкнется с беспорядками внутри страны (что может привести к его отставке с поста), он [Путин] может решить поступить так же, как Гитлер в 1945 году, когда он [нацистский лидер] издал свой печально известный "декрет Нерона" – уничтожить все, включая собственный народ, в последнем акте мачизма и злобы", – объяснил Беннет.

В свою очередь эксперты по ядерной безопасности Министерства энергетики США и Национального управления ядерной безопасности, которые совместно создали оперативную группу по Украине и ведут мониторинг объекта, заявили, что размещение Россией военной техники и взрывоопасных мин вокруг ЗАЭС поставило под угрозу безопасность станции, жизни украинского персонала, обслуживающего ее, и безопасность прилегающей территории.

"Вокруг Запорожской АЭС взорвалось множество мин. Некоторые из них были подорваны животными, что способствовало созданию опасной атмосферы на объекте", – предупреждают они.

Ранее ВС РФ уже били по атомным объектам Украины. 14 февраля 2025 года российский ударный дрон попал в укрытие, которое закрывает разрушенный энергоблок №4 на Чернобыльской атомной электростанции. Тогда в МАГАТЭ сообщили о тлении на ЧАЭС и о запахе горелого пластика, который поднимается от укрытия.

Защитный саркофаг на Чернобыльской АЭС строили без учета ударов БПЛА. Взрыв повредил внешний слой щита, теперь конструкции грозит коррозия, рассказали технические специалисты.

Напомним, как быстро после перемирия заработает Запорожская АЭС.