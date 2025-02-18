"Попытка запугать Украину": сколько денег правительство выделит на саркофаг ЧАЭС после удара дроном

14 февраля россияне попали дроном в укрытие, которое защищает Украину и мир от радиации после аварии на ЧАЭС. Сейчас проводятся работы по ликвидации последствий.

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Украинское правительство выделило 1,5 миллиарда гривен на поддержание в безопасном состоянии укрытия Чернобыльской атомной электростанции, по которому недавно россияне ударили дроном. Об этом сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль в телеграм-канале.

"Сегодня в центре нашего внимания энергетика, которую систематически атакует враг. Россия в очередной раз прибегла к терроризму против атомных объектов. Дроновая атака на укрытие Чернобыльской АЭС — это попытка запугать Украину, Европу и мир", — отметил глава правительства.

Кабмин направляет более полутора миллиардов гривен на поддержание в безопасном состоянии саркофага ЧАЭС. В 2024 году финансирование было на 139 миллионов меньше.

По словам Дениса Шмыгаля, радиационной угрозы нет, а соответствующие службы продолжают работы по ликвидации последствий российской атаки.

Кроме этого, правительство принимает решение, чтобы позволить привлечь от Европейского инвестиционного банка 400 млн евро займа, в частности, на энергоэффективное восстановление.

Ранее ГСЧС также сообщила, что радиационный фон в форме.

"После удара российского дрона по укрытию 4-го энергоблока ЧАЭС показатели радиационного фона остаются в пределах нормы. На промплощадке ЧАЭС зафиксировано 0,57 мкЗв/ч, что не превышает допустимых значений", — отметила пресс-служба ГСЧС.

Что известно об атаке на ЧАЭС

14 февраля 2025 года российский ударный дрон попал в укрытие, которое закрывает разрушенный энергоблок №4 на Чернобыльской атомной электростанции.

"Это укрытие Украина строила вместе с другими странами Европы и мира, вместе с Америкой — со всеми, кто хочет настоящей безопасности для людей. Единственное государство в мире, которое может атаковать такие объекты, оккупировать территорию атомных станций и вести боевые действия, вообще не считаясь с последствиями, — это сегодняшняя Россия. И это террористическая угроза всему миру", — отреагировал тогда президент Владимир Зеленский.

Также Фокус писал о том, что в МАГАТЭ сообщили, о тлении на ЧАЭС и о запахе горелого пластика, который поднимается от укрытия. Тем временем в СБУ показали обломки российского дрона, который попал по саркофагу Чернобыльской станции.