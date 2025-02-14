СБУ показала обломки БПЛА, который атаковал ЧАЭС: РФ ударила дроном-камикадзе "Герань-2" (фото)

Внутри и вблизи укрытия 4-го энергоблока Чернобыльской АЭС следователи обнаружили обломки корпуса российского беспилотника. Он был снаряжен фугасной боевой частью.

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Служба безопасности Украины открыла уголовное производство по факту российской атаки на укрытие 4-го энергоблока Чернобыльской атомной электростанции, произошедшей в ночь на 14 февраля. Сейчас следователи вместе с профильными специалистами работают на месте происшествия. Об этом сообщила пресс-служба СБУ.

Радиационный фон в зоне отчуждения и на территории ЧАЭС остается в пределах допустимых норм, утечки радиоактивных веществ не зафиксировано.

При осмотре места удара сотрудники СБУ обнаружили обломки корпуса российского дрона, содержащего боевую часть и серийный номер.

Обломки дрона, который атаковал ЧАЭС Фото: СБУ Обломки дрона, который атаковал ЧАЭС

Следствие установило, что оккупанты нанесли удар по объекту с помощью дрона-камикадзе "Герань-2" типа Shahed, оснащенного фугасной боевой частью для максимального поражения.

По оценкам экспертов, российские военные намеренно атаковали именно этот объект. В результате попадания повреждена конструкция укрытия.

Сейчас продолжаются комплексные следственные действия для установления всех обстоятельств преступления и привлечения виновных к ответственности.

Обломки дрона, который атаковал ЧАЭС Фото: СБУ Обломки дрона, который атаковал ЧАЭС Фото: СБУ

Уголовное производство открыто по статье 438 Уголовного кодекса Украины — нарушение законов и обычаев войны. Расследование ведется под процессуальным руководством Киевской областной прокуратуры.

Напомним, 14 февраля президент Владимир Зеленский сообщил, что ночью российский ударный дрон с фугасной боевой частью попал в укрытие 4-го энергоблока Чернобыльской АЭС.

Министр внутренних дел Игорь Клименко заявил, что радиационный фон на Чернобыльской АЭС в норме. Специалисты ГСЧС проводят постоянные замеры.