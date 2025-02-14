СБУ показала уламки БПЛА, який атакував ЧАЕС: РФ вдарила дроном-камікадзе "Герань-2" (фото)

Всередині та поблизу укриття 4-го енергоблоку Чорнобильської АЕС слідчі виявили уламки корпуса російського безпілотника. Він був споряджений фугасною бойовою частиною.

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Служба безпеки України відкрила кримінальне провадження за фактом російської атаки на укриття 4-го енергоблоку Чорнобильської атомної електростанції, що сталася в ніч на 14 лютого. Наразі слідчі разом із профільними фахівцями працюють на місці події. Про це повідомила пресслужба СБУ.

Радіаційний фон у зоні відчуження та на території ЧАЕС залишається в межах допустимих норм, витоку радіоактивних речовин не зафіксовано.

Під час огляду місця удару співробітники СБУ виявили уламки корпусу російського дрона, що містив бойову частину та серійний номер.

Уламки дрона, який атакував ЧАЕС Фото: СБУ Уламки дрона, який атакував ЧАЕС

Слідство встановило, що окупанти завдали удару по об’єкту за допомогою дрона-камікадзе "Герань-2" типу Shahed, оснащеного фугасною бойовою частиною для максимального ураження.

За оцінками експертів, російські військові навмисно атакували саме цей об'єкт. Унаслідок влучання пошкоджено конструкцію укриття.

Наразі тривають комплексні слідчі дії для встановлення всіх обставин злочину та притягнення винних до відповідальності.

Уламки дрона, який атакував ЧАЕС Фото: СБУ Уламки дрона, який атакував ЧАЕС Фото: СБУ

Кримінальне провадження відкрито за статтею 438 Кримінального кодексу України — порушення законів та звичаїв війни. Розслідування ведеться під процесуальним керівництвом Київської обласної прокуратури.

Нагадаємо, 14 лютого президент Володимир Зеленський повідомив, що вночі російський ударний дрон із фугасною бойовою частиною влучив в укриття 4-го енергоблоку Чорнобильської АЕС.

Міністр внутрішніх справ Ігор Клименко заявив, що радіаційний фон на Чорнобильській АЕС у нормі. Фахівці ДСНС проводять постійні заміри.