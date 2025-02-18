"Спроба залякати Україну": скільки грошей уряд виділить на саркофаг ЧАЕС після удару дроном

14 лютого росіяни поцілили дроном в укриття, яке захищає Україну та світ від радіації після аварії на ЧАЕС. Наразі проводяться роботи з ліквідації наслідків.

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Український уряд виділив 1,5 мільярда гривень на підтримку в безпечному стані укриття Чорнобильської атомної електростанції, по якому нещодавно росіяни вдарили дроном. Про це повідомив прем’єр-міністр Денис Шмигаль у телеграм-каналі.

"Сьогодні в центрі нашої уваги енергетика, яку систематично атакує ворог. Росія вкотре вдалася до тероризму проти атомних об’єктів. Дронова атака на укриття Чорнобильської АЕС — це спроба залякати Україну, Європу та світ", — зазначив глава уряду.

Кабмін спрямовує понад півтора мільярди гривень на підтримку в безпечному стані саркофагу ЧАЕС. У 2024 році фінансування було на 139 мільйонів меншим.

За словами Дениса Шмигаля, радіаційної загрози немає, а відповідні служби продовжують роботи з ліквідації наслідків російської атаки.

Окрім цього, уряд ухвалює рішення, аби дозволити залучити від Європейського інвестиційного банку 400 млн євро позики, зокрема, на енергоефективну відбудову.

Раніше ДСНС також повідомила, що радіаційний фон у формі.

"Після удару російського дрона по укриттю 4-го енергоблока ЧАЕС показники радіаційного фону залишаються в межах норми. На проммайданчику ЧАЕС зафіксовано 0,57 мкЗв/год, що не перевищує допустимих значень", — зазначила пресслужба ДСНС.

Що відомо про атаку на ЧАЕС

14 лютого 2025 року російський ударний дрон влучив в укриття, яке закриває зруйнований енергоблок №4 на Чорнобильській атомній електростанції.

"Це укриття Україна будувала разом з іншими країнами Європи та світу, разом з Америкою – з усіма, хто хоче справжньої безпеки для людей. Єдина держава у світі, яка може атакувати такі обʼєкти, окуповувати територію атомних станцій та вести бойові дії, взагалі не рахуючись із наслідками, – це сьогоднішня Росія. І це терористична загроза всьому світові", — відреагував тоді президент Володимир Зеленський.

Також Фокус писав про те, що в МАГАТЕ повідомили, про тління на ЧАЕС і про запах горілого пластику, який здіймається від укриття. Тим часом в СБУ показали уламки російського дрона, який поцілив по саркофагу Чорнобильської станції.