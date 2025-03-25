Удар российским "Шахедом" по саркофагу на ЧАЭС: объект "Укрытие" разрушается, — инженеры

Защитный саркофаг на Чернобыльской АЭС строили без учета ударов БПЛА. Взрыв повредил внешний слой щита, теперь конструкции грозит коррозия, рассказали технические специалисты.

Related video

Защитный саркофаг над разрушенным 4-м энергоблоком Чернобыльской АЭС возводили с учетом множества обстоятельств непреодолимой силы, включая землетрясения, торнадо, сильные ветры и снегопады. Инженеры при этом не учитывали ведение боевых действий, сообщил американской газете The New York Times инженер Эрик Шмиман, который 15 лет был старшим техническим советником проекта.

Стальная оболочка над ЧАЭС — крупнейшая в мире подвижная конструкция. Ее высота равняется длине футбольного поля, а вес — почти 40 000 тонн. Более 45 стран и организаций потратили на ее строительство около 1,7 млрд долларов.

Спасатели пробивали отверстия во внешнем слое щита

Российский дрон-камикадзе "Шахед" пробил дыру в стальной оболочке защитного саркофага. Пожар быстро потушили, но водонепроницаемая мембрана внутри изоляции арки горела и тлела почти три недели, рассказал руководитель отдела эксплуатации конструкции Артем Сирый.

Спасатели пробивали отверстия во внешнем слое щита, искали огонь и распыляли воду внутри конструкции. Однако по задумке проекта, она должна быть сухой, чтобы предотвратить коррозию, говорят украинские чиновники и международные эксперты.

Украина 7 марта официально объявила о полном тушении пожара. К тому моменту, по словам чиновников, огонь повредил до половины северной части укрытия. Уровень радиации вблизи укрытия на ЧАЭС сохраняется в норме, но пока неясно, сколько времени займет его восстановление.

Ударный дрон ВС РФ попал в объект "Укрытие" ночью 14 февраля

Появились риски коррозии стальной оболочки, укрытие может постепенно разрушаться.

Можно ли восстановить укрытие на Чернобыльской АЭС?

Специалист по ядерной технике из "Greenpeace Украина" Ян Ванде Путте сказал, что, защитный объект не функционирует так, как было задумано и в будущем нужно заменить всю оболочку укрытия.

"Полное восстановление объекта практически невозможно. Чтобы максимально приблизить его к первоначальному состоянию, потребуются сотни миллионов долларов", — пояснил Сирый.

Временно закрыть отверстия можно аналогом клейкой ленты, чтобы система вентиляции внутри начала снижать уровень влажности.

Эрик Шмиман убежден, что с проблемой могут помочь дроны. Возможно, небольшие аппараты смогли бы оценить повреждения внутри оболочки и даже помочь устранить их.

Напомним, ударный дрон ВС РФ попал в объект "Укрытие" ночью 14 февраля и взорвался. В Офисе президента тогда говорили, что россияне специально атаковали объект.

В феврале 2025 года правительство Украины выделило 1,5 миллиарда гривен на поддержание укрытия на ЧАЭС в безопасном состоянии.