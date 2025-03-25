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Удар російським "Шахедом" по саркофагу на ЧАЕС: об'єкт "Укриття" руйнується, — інженери

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Фото: Getty Images | Сталева оболонка над ЧАЕС — найбільша у світі рухома конструкція

Захисний саркофаг на Чорнобильській АЕС будували без урахування ударів БПЛА. Вибух пошкодив зовнішній шар щита, тепер конструкції загрожує корозія, розповіли технічні фахівці.

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Захисний саркофаг над зруйнованим 4-м енергоблоком Чорнобильської АЕС зводили з урахуванням безлічі обставин непереборної сили, зокрема землетрусів, торнадо, сильних вітрів і снігопадів. Інженери при цьому не враховували ведення бойових дій, повідомив американській газеті The New York Times інженер Ерік Шміман, який 15 років був старшим технічним радником проекту.

Сталева оболонка над ЧАЕС — найбільша у світі рухома конструкція. Її висота дорівнює довжині футбольного поля, а вага — майже 40 000 тонн. Понад 45 країн та організацій витратили на її будівництво близько 1,7 млрд доларів.

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Рятувальники пробивали отвори в зовнішньому шарі щита

Російський дрон-камікадзе "Шахед" пробив дірку в сталевій оболонці захисного саркофага. Пожежу швидко загасили, але водонепроникна мембрана всередині ізоляції арки горіла і тліла майже три тижні, розповів керівник відділу експлуатації конструкції Артем Сірий.

Рятувальники пробивали отвори в зовнішньому шарі щита, шукали вогонь і розпилювали воду всередині конструкції. Однак за задумом проєкту, вона має бути сухою, щоб запобігти корозії, кажуть українські урядовці та міжнародні експерти.

Україна 7 березня офіційно оголосила про повне гасіння пожежі. До того моменту, за словами чиновників, вогонь пошкодив до половини північної частини укриття. Рівень радіації поблизу укриття на ЧАЕС зберігається в нормі, але поки незрозуміло, скільки часу займе його відновлення.

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Ударний дрон ЗС РФ влучив в об'єкт "Укриття" вночі 14 лютого

З'явилися ризики корозії сталевої оболонки, укриття може поступово руйнуватися.

Чи можна відновити укриття на Чорнобильській АЕС?

Фахівець з ядерної техніки з "Greenpeace Україна" Ян Ванде Путте сказав, що захисний об'єкт не функціонує так, як було задумано, і в майбутньому потрібно замінити всю оболонку укриття.

"Повне відновлення об'єкта практично неможливе. Щоб максимально наблизити його до первісного стану, будуть потрібні сотні мільйонів доларів", — пояснив Сірий.

Тимчасово закрити отвори можна аналогом клейкої стрічки, щоб система вентиляції всередині почала знижувати рівень вологості.

Ерік Шміман переконаний, що з проблемою можуть допомогти дрони. Можливо, невеликі апарати змогли б оцінити пошкодження всередині оболонки і навіть допомогти усунути їх.

Нагадаємо, ударний дрон ЗС РФ влучив в об'єкт "Укриття" вночі 14 лютого і вибухнув. В Офісі президента тоді говорили, що росіяни спеціально атакували об'єкт.

У лютому 2025 року уряд України виділив 1,5 мільярда гривень на підтримку укриття на ЧАЕС у безпечному стані.