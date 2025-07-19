Пожежа і дим біля Запорізької АЕС: чи загрожує станції блекаут (фото, відео)

Міненерго України заявляє про відсутність загроз ядерній безпеці на Запорізькій АЕС. Окупаційна адміністрація звинувачує ЗСУ в "обстрілах", через які нібито виникла пожежа біля станції.

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Лінії електропередач (ЛЕП) на Запорізькій АЕС працюють стабільно, загрози ядерній безпеці немає. Про це повідомило Міністерство енергетики України.

Раніше кадри із задимленням біля ЗАЕС показували жителі Нікополя. Окупаційна адміністрація повідомила, що на непідконтрольних Києву районах Запорізької області не було електрики.

Наразі лінії електропередач забезпечують надійне зовнішнє живлення Запорізької АЕС і радіаційну безпеку, підкреслюють українські чиновники.

Очільниця Міненерго Світлана Гринчук зазначила, що через дії окупантів і російські обстріли навколо ядерного об'єкта, які призводили до пошкодження ЛЕП, найбільша в Європі атомна електростанція вже дев'ять разів перебувала у стані блекауту.

"Живлення атомної електростанції генераторами — це надзвичайні ризики для ядерної безпеки", — попередили в міністерстві.

Лісова пожежа біля Запорізької АЕС: що відомо

МАГАТЕ з'ясувало причину густого диму біля Запорізької АЕС — це була лісова пожежа, яка сталася на безпечній відстані від майданчика.

"Поки що загрози ядерній безпеці немає", — ідеться в повідомленні.

Колаборант із Запорізької області Володимир Рогов розповідав про відсутність пожежі на промисловому майданчику ЗАЕС.

"Запорізька АЕС працює в штатному режимі. Технологічні процеси протікають нормально. Межі та умови безпечної експлуатації енергоблоків не порушені", — зазначив він.

РосЗМІ писали, що в Енергодарі внаслідок обстрілу почалася лісова пожежа і в'їжджати в саме місто було небезпечно. Окупанти рекомендували місцевим використовувати альтернативний маршрут для в'їзду через село Примірне.

Нагадаємо, через удар ЗС РФ 4 липня було пошкоджено лінію електропередач, яка з'єднує Запорізьку АЕС з енергосистемою України.

Росіяни будують нову високовольтну лінію електропередач на окупованих територіях Запорізької та Донецької областей. Це свідчить про плани окупантів перезапустити ядерні реактори на ЗАЕС.