На Запорізькій АЕС помітили величезний стовп диму: в регіоні стався блекаут (відео)

Після надзвичайної ситуації поблизу ядерного об'єкта окупаційна адміністрація повідомила, що на усій непідконтрольній Україні території Запорізької області відсутнє електропостачання. Згодом загарбники зазначили, що постачання електроенергії відбуватиметься поетапно.

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Кадри з задимленням були оприлюднені мешканцями міста Нікополя в одному з місцевих пабліків у Telegram.

Пізніше проросійський колаборант та "очільник" російської адміністрації Євген Балицький повідомив, що на ТОТ Запорізької області стався блекаут. Потім він повідомив, що сталася аварійна ситуація, яка була усунена, а подача електроенергії відбувається поетапно.

Водночас мешканці у місцевих Telegram-каналах наголошують, що, попри заяви Балицького, біля ЗАЕС все ще стоїть великий стовп диму. Наразі неможливо встановити, що стало причиною утворення цього явища, а також чи відбувається пожежа на території, чи поза периметром станції.

О 14:00 стало відомо, що задимлення зменшується, "дим уже ледве видно". Однак що саме горіло "досі залишається невідомим".

Раніше Фокус повідомляв, що на ЗАЕС завершується ядерне паливо. Гендиректор МАГАТЕ заявив, що ситуація на ЗАЕС "крихка", адже на станції залишається все менше потрібного палива для реакторів.

Згодом стало відомо, що на території станції сталася стрілянина. Стрільба біля ЗАЕС почалася близько 22:00 за місцевим часом і тривала приблизно годину.