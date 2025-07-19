На Запорожской АЭС заметили огромный столб дыма: в регионе произошел блэкаут (видео)

После чрезвычайной ситуации вблизи ядерного объекта оккупационная администрация сообщила, что на всей неподконтрольной Украине территории Запорожской области отсутствует электроснабжение. Впоследствии захватчики отметили, что поставки электроэнергии будут происходить поэтапно.

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Кадры с задымлением были обнародованы жителями города Никополя в одном из местных пабликов в Telegram.

Позже пророссийский коллаборационист и "глава" российской администрации Евгений Балицкий сообщил, что на ВОТ Запорожской области произошел блэкаут. Затем он сообщил, что произошла аварийная ситуация, которая была устранена, а подача электроэнергии происходит поэтапно.

В то же время жители в местных Telegram-каналах отмечают, что, несмотря на заявления Балицкого, возле ЗАЭС все еще стоит большой столб дыма. Пока невозможно установить, что стало причиной образования этого явления, а также происходит ли пожар на территории или за периметром станции.

В 14:00 стало известно, что задымление уменьшается, "дым уже еле видно". Однако что именно горело "до сих пор остается неизвестным".

Ранее Фокус сообщал, что на ЗАЭС завершается ядерное топливо. Гендиректор МАГАТЭ заявил, что ситуация на ЗАЭС "хрупкая", ведь на станции остается все меньше нужного топлива для реакторов.

Впоследствии стало известно, что на территории станции произошла стрельба. Стрельба возле ЗАЭС началась около 22:00 по местному времени и продолжалась около часа.