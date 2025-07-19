Пожар и дым возле Запорожской АЭС: угрожает ли станции блэкаут (фото, видео)

Минэнерго Украины заявляет об отсутствии угроз ядерной безопасности на Запорожской АЭС. Оккупационная администрация обвиняет ВСУ в "обстрелах", из-за которых якобы возник пожар возле станции.

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Линии электропередач (ЛЭП) на Запорожской АЭС работают стабильно, угрозы ядерной безопасности нет. Об этом сообщило Министерство энергетики Украины.

Ранее кадры с задымлением возле ЗАЭС показывали жители Никополя. Оккупационная администрация сообщила, что на неподконтрольных Киеву районах Запорожской области не было электричества.

Сейчас линии электропередач обеспечивают надежное внешнее питание Запорожской АЭС и радиационную безопасность, подчеркивают украинские чиновники.

Глава Минэнерго Светлана Гринчук отметила, что из-за действий оккупантов и российских обстрелов вокруг ядерного объекта, которые приводили к повреждению ЛЭП, крупнейшая в Европе атомная электростанция уже девять раз находилась в состоянии блекаута.

"Питание атомной электростанции генераторами — это чрезвычайные риски для ядерной безопасности", — предупредили в министерстве.

Лесной пожар возле Запорожской АЭС: что известно

МАГАТЭ выяснило причину густого дыма возле Запорожской АЭС — это был лесной пожар, который произошел на безопасном расстоянии от площадки.

"Пока угрозы ядерной безопасности нет", — говорится в сообщении.

Коллаборант из Запорожской области Владимир Рогов рассказывал об отсутствии пожара на промышленной площадке ЗАЭС.

"Запорожская АЭС работает в штатном режиме. Технологические процессы протекают нормально. Пределы и условия безопасной эксплуатации энергоблоков не нарушены", — отметил он.

РосСМИ писали, что в Энергодаре в результате обстрела начался лесной пожар и въезжать в сам город было опасно. Оккупанты рекомендовали местным использовать альтернативный маршрут для въезда через село Примерное.

Напомним, из-за удара ВС РФ 4 июля была повреждена линия электропередач, которая соединяет Запорожскую АЭС с энергосистемой Украины.

Россияне строят новую высоковольтную линию электропередач на оккупированных территориях Запорожской и Донецкой областей. Это говорит о планах оккупантов перезапустить ядерные реакторы на ЗАЭС.