"Загрози для ядерної безпеки": МАГАТЕ заявило про вибухи і задимлення біля Запорізької АЕС

Команда Міжнародного агентства з атомної енергії (МАГАТЕ) зафіксувала в суботу вибухи і задимлення з боку одного з допоміжних об’єктів поруч із майданчиком Запорізької атомної електростанції.

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Адміністрація ЗАЕС заявила МАГАТЕ, що об'єкт зазнав обстрілу безпілотниками в суботу о 9 годині ранку, повідомила пресслужба МАГАТЕ.

"Це був останній із серії інцидентів за останні тижні та місяці, що ще раз підкреслює потенційні загрози для ядерної безпеки під час військового конфлікту на ЗАЕС", — йдеться у повідомленні.

В МАГАТЕ зазначили, що допоміжний об’єкт розташований за 1200 метрів від майданчика ЗАЕС.

"Будь-яка атака поблизу атомної електростанції… становить потенційну загрозу для ядерної безпеки, і їх необхідно уникати. Я ще раз закликаю до максимальної військової стриманості біля ядерних об’єктів, щоб запобігти ризику ядерної аварії", — наголосив гендиректор МАГАТЕ Рафаель Гроссі.

Нагадаємо, 30 липня група МАГАТЕ на Запорізькій АЕС підтвердила відсутність підвищення рівня радіації на об'єкті.

19 липня на Запорізькій АЕС помітили величезний стовп диму, а в регіоні зникло електропостачання.