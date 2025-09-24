Катували й позбавляли їжі: росіяни ув'язнили понад 200 людей на ЗАЕС і в Енергодарі,— Truth Hounds

Росіяни на окупованій Запорізькій атомній електростанції незаконно утримували понад 200 співробітників і мешканців Енергодара. За даними правозахисної організації Truth Hounds, окупанти примушували ув'язнених до співпраці тортурами та психологічним тиском.

Related video

Навколо ЗАЕС в окупації росіяни створили щонайменше сім місць утримання під вартою. У звіті за 24 вересня громадської організації Truth Hounds, що документує та розслідує міжнародні злочини й порушення прав людини, розповідає, що окупанти незаконно утримували щонайменше 226 співробітників станції та місцевих жителів.

За даними організації, росіяни катували ув'язнених для отримання інформації, карали їх за інакомислення, залякували та примушували до зізнань і співпраці. Тортури включали побиття, насильство, ураження електричним струмом, імітацію страт і погрози рідним і близьким.

"Російські війська позбавляли ув'язнених їжі, води та медичної допомоги, що суперечить положенням міжнародного права", — зазначається у звіті.

В організації розповіли, що на допитах окупанти намагалися вивідати інформацію про діяльність опору, зброю та зв'язки з Силами оборони України. Декого з ув'язнених змушували підписувати угоду про співпрацю чи контракти з "Росатомом". Багатьох із затриманих знімали на відео, змушуючи промовляти неправдиві заяви, хвалити російську армію та дискредитувати Україну.

Росіяни незаконно затримали 226 мешканців Енергодара

ЗАЕС в окупації з березня 2022 року

Російська армія захопила Енергодар і Запорізьку атомну електростанцію 4 березня 2022 року. Це було безпрецедентним випадком військової окупації чинної комерційної атомної електростанції — до того ж найбільшої у Європі.

Спочатку українська муніципальна влада продовжувала організовувати евакуацію та забезпечувати державні послуги, але на початку квітня окупанти замінили українські системи управління та силою замінили їх паралельними адміністративними органами. Після цього росіяни систематично здійснювали репресії та насильство проти добровольців територіальної оборони, проукраїнських активістів і співробітників ЗАЕС, які відмовлялися співпрацювати, зазначили в Truth Hounds.

Нагадаємо, в Міністерстві енергетики України 23 вересня повідомили, що на окупованій ЗАЕС стався десятий блекаут і станція була вимушена перейти на живлення від дизельних генераторів.

Глава Міжнародного агентства з атомної енергії (МАГАТЕ) Рафаель Гроссі 8 вересня повідомляв, що Росія порушила 6 із 7 стовпів ядерної безпеки на Запорізькій АЕС.