Пытали и лишали еды: россияне задержали более 200 человек на ЗАЭС и в Энергодаре, — Truth Hounds

Россияне на оккупированной Запорожской атомной электростанции незаконно удерживали более 200 сотрудников и жителей Энергодара. По данным правозащитной организации Truth Hounds, оккупанты принуждали заключенных к сотрудничеству пытками и психологическим давлением.

Вокруг ЗАЭС в оккупации россияне создали по меньшей мере семь мест содержания под стражей. В отчете за 24 сентября общественной организации Truth Hounds, которая документирует и расследует международные преступления и нарушения прав человека, рассказывает, что оккупанты незаконно удерживали по меньшей мере 226 сотрудников станции и местных жителей.

По данным организации, россияне пытали заключенных для получения информации, наказывали их за инакомыслие, запугивали и принуждали к признаниям и сотрудничеству. Пытки включали избиения, насилие, поражение электрическим током, имитацию казней и угрозы родным и близким.

"Российские войска лишали заключенных пищи, воды и медицинской помощи, что противоречит положениям международного права", — отмечается в отчете.

В организации рассказали, что на допросах оккупанты пытались выведать информацию о деятельности сопротивления, оружие и связи с Силами обороны Украины. Некоторых из заключенных заставляли подписывать соглашение о сотрудничестве или контракты с "Росатомом". Многих из задержанных снимали на видео, заставляя говорить ложные заявления, хвалить российскую армию и дискредитировать Украину.

Россияне незаконно задержали 226 жителей Энергодара

ЗАЭС в оккупации с марта 2022 года

Российская армия захватила Энергодар и Запорожскую атомную электростанцию 4 марта 2022 года. Это было беспрецедентным случаем военной оккупации действующей коммерческой атомной электростанции — к тому же крупнейшей в Европе.

Сначала украинские муниципальные власти продолжали организовывать эвакуацию и обеспечивать государственные услуги, но в начале апреля оккупанты заменили украинские системы управления и силой заменили их параллельными административными органами. После этого россияне систематически осуществляли репрессии и насилие против добровольцев территориальной обороны, проукраинских активистов и сотрудников ЗАЭС, которые отказывались сотрудничать, отметили в Truth Hounds.

Напомним, в Министерстве энергетики Украины 23 сентября сообщили, что на оккупированной ЗАЭС произошел десятый блэкаут и станция была вынуждена перейти на питание от дизельных генераторов.

Глава Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси 8 сентября сообщал, что Россия нарушила 6 из 7 столпов ядерной безопасности на Запорожской АЭС.