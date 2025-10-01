На Запорожской АЭС отсутствует внешнее питание, больше недели станция держится на генераторах, что является риском для ядерной безопасности. Кто контролирует ситуацию и как Россия манипулирует и шантажирует мир?

Ситуация на Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС) — "критическая" и "беспрецедентная", ведь станция уже неделю работает на резервных генераторах. Как сообщил президент Украины Владимир Зеленский, это создает реальные угрозы ядерной безопасности, поскольку оборудование не рассчитано на длительное функционирование в аварийном режиме. Сейчас сами реакторы находятся в состоянии холодной остановки, что откладывает мгновенную катастрофу, однако понятно, что ее создала Россия себе на пользу, сознательно взорвав линию электропередач и блокируя ремонт. По словам профильных экспертов, Кремль стремится использовать кризис, чтобы подключить ЗАЭС к своей энергосистеме и легитимизировать оккупацию станции.

Актуальная ситуация на ЗАЭС: критический режим и ядерная безопасность

Зеленский предупреждает о критическом уровне опасности на ЗАЭС. По словам президента, ни один террорист в мире еще не позволял себе поступать с атомной станцией то, что делает Россия. Длительный режим работы оборудования, не рассчитанного на такие условия, подтверждается выходом из строя одного из генераторов, что лишь подчеркивает остроту проблемы. Эксперты отмечают: ситуация на ЗАЭС находится в фазе критических рисков, ведь даже в холодной остановке должно быть несколько автономных источников питания; если дизели работают долго, запасы топлива истощаются, и тогда возрастает риск недостаточного охлаждения реакторов и бассейнов выдержки. Этот технический аспект делает длительную работу на генераторах особенно опасной.

Преступное вмешательство оккупантов в работу захваченной станции нарушает базовые принципы МАГАТЭ Фото: AP

Если резервные генераторы выйдут из строя, как произошло с одним из них на ЗАЭС, или истощатся их запасы топлива, охлаждение отработанного топлива и систем, поддерживающих безопасное холодное состояние реакторов, может стать недостаточным. А от этого изначально возрастает риск повреждения тепловыделяющих элементов и дальнейших радиационных выбросов. Именно поэтому внешнее питание является одним из "ключевых столпов" ядерной безопасности.

"Любое нарушение на АЭС — это уже очень критическая ситуация, несущая потенциальные угрозы. Резервные генераторы являются последним источником питания, на который переходит станция, когда потеряны все остальные. При таких условиях необходимо иметь значительные резервы топлива, чтобы поддерживать питание", — объясняет Фокусу генеральный менеджер по безопасности и устойчивости DiXi Group Елена Лапенко.

Очередной пожар в районе временно оккупированной Запорожской атомной электростанции произошел 12 августа 2025 года. В прошлом году фиксировали пожар на градирне ЗАЭС

ЗАЭС под оккупацией: что происходило на станции с начала полномасштабной войны

Фокус отобразил хронологию ключевых событий вокруг Запорожской АЭС с начала ее оккупации.*

Дата (Приблизно) Подія Пояснення / Наслідки 4 березня 2022 Військове захоплення ЗАЕС Перший в історії випадок окупації працюючої комерційної АЕС. Станція перейшла під військовий контроль РФ. Березень – квітень 2022 Встановлення окупаційного режиму та репресії Фіксація системних катувань та незаконних затримань цивільних і персоналу (документовано у звіті "Seizing Power"). Встановлено жорсткий тиск та примус до співпраці. Вересень 2022 Повна зупинка всіх енергоблоків Усі шість реакторів переведені в холодний зупинений стан (найбезпечніший режим) через постійні обстріли та втрату зовнішнього живлення. Жовтень 2022 Спроба юридичної анексії РФ указом диктатора передає ЗАЕС у власність «Росатому», використовуючи його як інструмент окупаційного управління. 2023 рік Багаторазові блекаути та посилення загроз Багаторазові втрати зовнішнього живлення та вимушений перехід на дизель-генератори. У червні, після підриву Каховської ГЕС, виникає додаткова загроза через зниження рівня води, необхідної для охолодження. 2024 рік Хронічна нестабільність та підготовка до крадіжки Станція залишається в критично нестабільному стані. Фіксуються ознаки підготовки РФ до підключення ЗАЕС до російської енергосистеми. Травень 2025 Анонс перезапуску від "Росатому" Голова "Росатому" Олексій Ліхачов заявляє про плани відновлення генерації на ЗАЕС, що підтверджує наміри РФ здійснити крадіжку АЕС. Вересень 2025 Критичний, 10-й блекаут та міжнародний скандал 10-те знеструмлення (23 вересня) через відключення єдиної лінії живлення. Президент Зеленський заявляє про безпрецедентну аварійну ситуацію. МЗС України засуджує візит Гроссi до Москви як пропаганду. МАГАТЕ підтверджує, що запасу палива вистачить лише приблизно на 20 днів.

* Хронология составлена на основе данных из публичных заявлений "Энергоатома", МАГАТЭ, Офиса президента, исследования Truth Hounds и комментариев профильных специалистов

Существует ли угроза радиационной опасности

Отметим, что одним из ключевых сообщений в нынешнем кризисе стало заявление Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) о запасе топлива для дизель-генераторов 24 сентября: "После отключения электроэнергии 4 июля 2025 года команда МАГАТЭ, базирующаяся на площадке ЗАЭС, сообщили, что топливные баки EDG были пополнены достаточным количеством топлива для обеспечения их работы примерно 20 дней в случае очередной аварии с электроснабжением за пределами площадки".

Как тогда сообщило МАГАТЭ, команда агентства расследует причину отключения электроэнергии, которое произошло 23 сентября.

"Глубокое беспокойство вызывает тот факт, что ЗАЭС, крупнейшая атомная электростанция Европы, снова оказалась отключенной от любого внешнего энергоснабжения. Объект, расположенный на линии фронта, продолжает находиться под угрозой исчезновения. Каждая потеря электроэнергии представляет реальную угрозу для ядерной безопасности и увеличивает вероятность ядерной аварии", — прокомментировал генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси.

РФ нарушила 6 из 7 столпов ядерной безопасности на Запорожской АЭС, – МАГАТЭ

Эксперт по ядерной энергетике Ольга Кошарная в комментарии Фокусу отметила, что радиационной опасности на ЗАЭС сейчас нет, ведь энергоблоки на станции находятся в состоянии холодной остановки, однако об отсутствии угрозы речь также не идет.

"На площадке есть 20 резервных дизель-генераторов. Для питания систем безопасности достаточно даже не всех, ведь они обеспечивают работу насосов охлаждения как для шести реакторов, так и для шести бассейнов выдержки, где хранится отработанное топливо (по регламенту — до пяти лет). МАГАТЭ подтвердило, что запаса дизельного топлива хватает примерно на 20 суток, и это обычное топливо, которое можно купить на АЗС", — рассказала эксперт.

В то же время, по мнению Ольги Кошарной, оккупанты планируют присоединить станцию к энергосистеме РФ.

Функция МАГАТЭ в течение оккупации россиянами ЗАЭС сводилась к наблюдению и фиксации Фото: Getty Images

Российский план и шантаж оккупантов: как РФ планирует забрать ЗАЭС

Ольга Кошарная отметила, что представители российской власти намеренно создали кризисную ситуацию и не отдают приказ отремонтировать повреждения на ЗАЭС, потому что планируют запуск энергоблоков оккупированной станции.

"По информации МАГАТЭ, повреждение произошло в зоне, которую контролируют российские войска, в 1,5 км от площадки станции. Почему они не ремонтируют? Потому что намерены присоединить ЗАЭС к российской энергосистеме. Для этого им нужно было искусственно создать эту аварийную ситуацию. Хотя сам ремонт — дело нескольких часов, оккупанты намеренно этого не делают. Есть признаки, что россияне реализуют задачу, которую озвучил Сергей Кириенко (первый заместитель руководителя администрации президента РФ Владимира Путина – ред.) во время совещания на ЗАЭС 4 сентября: подготовить блоки к выходу на мощность перед зимой. Уже 23 сентября была повреждена последняя линия питания 330 кВ "Запорожская ТЭС — подстанция Ферросплавная". При этом "Укрэнерго" еще с мая не допускали к ремонту. Параллельно россияне реконструировали оборудование и присоединили Энергодар и объекты ЗАЭС к российской энергосистеме", — рассказала Кошарная.

С экспертом соглашается директор энергетических программ Центра Разумкова Владимир Омельченко: "Россия искусственно создала кризис, взорвав ЛЭП-1, которая соединяла ЗАЭС с украинской энергосистемой, и держит поврежденный участок под огнем, не допуская ремонтных бригад. Параллельно они перекоммутируют оборудование, чтобы подключить станцию к энергосистеме РФ".

По его словам, главная цель Москвы — убедить мир, что только Россия может гарантировать безопасность ЗАЭС, подключив ее к своей сети.

"Россия хочет легитимизировать оккупацию станции", — подчеркнул Омельченко.

Отчет Truth Hounds о военных преступлениях госструктуры РФ Росатом призывает иностранные правительства и международные органы ввести расширенные карательные санкции против Росатома Фото: Нацполиция Украины

Военные преступления "Росатома"

Эксперты отмечают, что ситуация на ЗАЭС была нестабильной с марта 2022 года — начала ее оккупации. Однако сейчас крупнейшая атомная электростанция Европы в очередной раз оказалась в фазе критических рисков, а мир только наблюдает.

"Если проанализировать то, что происходит с Запорожской АЭС, на фоне политической ситуации и тех событий, которые мы наблюдаем в украинской энергетике, то становится понятным, что мы находимся на новом этапе эскалации", — отметила энергетический эксперт Елена Лапенко.

Как отмечает Лапенко, так и не были введены действенные санкции против российской государственной корпорации "Росатом", несмотря на его непосредственное участие в захвате ЗАЭС и сотрудничество с российскими властями в сфере оккупационного управления.

Международная правозащитная организация Truth Hounds представила исследование "Seizing Power", которое доказало прямое соучастие "Росатома" в оккупационном управлении ЗАЭС и системных пытках персонала, что разрушает культуру безопасности

"Росатом" — это такая структура, которая должна быть под санкциями, потому что она участвовала в захвате станции и ее оккупации. Это огромная корпорация с более 400 дочерними компаниями, которые прикрываются "мирными" проектами, но фактически участвуют в военной экономике России. Часть компаний экспортирует товары двойного назначения, которые могут использоваться и в военной сфере. Только те подразделения, которые прямо связаны с производством ядерного оружия, попали под санкции. Остальные продолжают работать без ограничений", — говорит Лапенко.

Дополнительно к этому международная правозащитная организация Truth Hounds представила исследование "Seizing Power", которое доказало прямое соучастие "Росатома" в оккупационном управлении ЗАЭС и системных пытках персонала, что разрушает культуру безопасности. По их данным, по меньшей мере 226 гражданских, среди них более 70 работников ЗАЭС, были незаконно задержаны и подвергнуты психологическим и физическим пыткам. В материалах документировано давление на персонал станции с целью принудительной паспортизации и сотрудничества с оккупационной администрацией. Это исследование уже презентовали в Вене в штаб-квартире МАГАТЭ, а также на международных правозащитных форумах.

"Росатом" несет ответственность не только за риски безопасности на ЗАЭС, но и за системные военные преступления. Однако ЕС лишь частично вводит отдельные персональные санкции против корпорации. Поэтому украинские эксперты и дипломаты систематически призывают партнеров к полной изоляции российского ядерного сектора, ведь он превратился в инструмент агрессии и ядерного шантажа.

Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига обсудил с гендиректором МАГАТЭ Рафаэлем Гросси ситуацию на ЗАЭС Фото: скриншот з пресконференції

Что будет с ЗАЭС: Сибига и Гросси обсудили "террористические действия" России

Несмотря на резолюции международных организаций, российский шантаж продолжается, а характер деятельности оккупантов на ЗАЭС свидетельствует о том, что они готовят подключение станции к российской энергосистеме.

"Совещание на ЗАЭС Кириенко и его заявление о том, чтобы готовили вывод блоков на мощность на осенне-зимний период — признак того, что они готовят подключение к российской энергосистеме. Энергодар уже подключен. Это очень опасно. Почему? Из-за ряда факторов: дефицит воды для охлаждения, неквалифицированный персонал, деградация оборудования", — пояснила Ольга Кошарная.

РФ пытается использовать кризис для подключения ЗАЭС к своей энергосистеме, получив дополнительный рычаг ядерного шантажа

На фоне того, как РФ пытается использовать кризис для подключения ЗАЭС к своей энергосистеме, получив дополнительный рычаг ядерного шантажа, а украинская и международная дипломатия добивается недопущения легализации этого факта, встреча в Москве главы МАГАТЭ Гросси с президентом РФ Владимиром Путиным и верхушкой "Росатома" вызвала возмущение. А МИД Украины назвал этот визит инструментом российской пропаганды, направленным на "отбеливание" преступлений "Росатома", который является частью военно-промышленного комплекса РФ. Этот дипломатический скандал приобрел особую остроту после обнародования расследования "Seizing Power". Поэтому украинское министерство призвало международных партнеров немедленно ввести комплексные санкции против "Росатома" и его руководства, подчеркивая, что полное возвращение ЗАЭС под украинский контроль является единственным путем к снижению ядерных рисков.

Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига провел встречу с генеральным директором МАГАТЭ Рафаэлем Гросси, обсудив беспрецедентную ситуацию на оккупированной Запорожской АЭС

"В 2027 году Гросси планирует выдвигаться на пост генсека ООН и ищет поддержки в Совете Безопасности, в частности от РФ. Его визит в Москву и встречи с Кириенко и Лихачевым выглядят как попытка балансировать, что вызывает вопросы", — высказала мнение о ситуации эксперт Ольга Кошарная.

Позже, 29 сентября, министр иностранных дел Украины Андрей Сибига провел встречу с Рафаэлем Гросси, обсудив беспрецедентную ситуацию на оккупированной Запорожской АЭС. Глава украинской дипломатии сообщил, что во время разговора речь шла именно о "террористических действиях России" и "текущих критических угрозах ядерной безопасности" на станции, которая уже шестой день остается отключенной от украинской энергосистемы.

Важно

Критическая ситуация на ЗАЭС: станция седьмой день работает только на генераторах, — Зеленский

Сибига подчеркнул, что Россия похитила украинскую атомную электростанцию и, несмотря на растущий риск ядерного инцидента, пытается силой интегрировать ее в свою энергосистему. Руководители МИД и МАГАТЭ согласились, что мир не может допустить этой опасной ситуации.

Украинская сторона предложила единственный реалистичный вариант в краткосрочной перспективе для стабилизации ситуации: "Мы считаем, что временный механизм управления МАГАТЭ над Запорожской АЭС является единственным реалистичным вариантом, оставшимся в краткосрочной перспективе".

При этом позиция Украины остается неизменной: Запорожская АЭС должна быть как можно быстрее возвращена ее законному владельцу — Украине.

Напомним, 23 сентября из-за провокационных действий российских военных была повреждена последняя рабочая линия электропередачи, которая обеспечивала питание станции от украинской энергосистемы.