Критическая ситуация на ЗАЭС: станция седьмой день работает только на генераторах, — Зеленский

Запорожская атомная электростанция уже неделю находится в аварийном режиме — объект отключен от энергосистемы в результате российских атак и питается только от дизельных генераторов. Такое состояние создает серьезную опасность, ведь оборудование не предназначено для длительной работы в подобных условиях.

Как отметил в вечернем обращении президент Владимир Зеленский, из-за обстрелов российские войска сорвали ремонт электросетей и не дают восстановить базовую безопасность станции.

"И уже у нас есть информация, что один из генераторов вышел из строя. И именно россияне из-за обстрелов препятствуют ремонту линий электросети к станции и восстановлению базовой безопасности. И это угроза для всех, абсолютно", — подчеркнул президент.

По его словам, "еще ни один террорист в мире не позволял себе делать с атомной станцией то, что делает сейчас Россия".

Глава государства также сообщил, что провел совещание с военными и Министерством энергетики и поручил правительству вместе с Министерством иностранных дел активнее привлекать внимание международного сообщества к проблеме безопасности на ЗАЭС.

"Правильно, чтобы мир не молчал. Я поручил правительству, Министерству энергетики Украины вместе с Министерством иностранных дел привлечь внимание мира максимально к этой ситуации", — добавил он и отметил, что проходило также совещание по санкциям с секретарем СНБУ и уполномоченным по санкциям с целью усилить влияние на Россию.

В целом, ситуация остается критической: станция обеспечивается электричеством только от дизель-генераторов, которые не рассчитаны на длительную непрерывную работу. Восстановление подключения к энергосети затрудняют постоянные обстрелы, из-за чего ремонтные работы не могут быть проведены в полном объеме.

Напомним, что 23 сентября из-за провокационных действий российских военных была повреждена последняя рабочая линия электропередачи, которая обеспечивала питание станции от украинской энергосистемы.

Также Фокус писал, что по словам главы Госатомрегулирования Олега Корикова, точный объем дизельного топлива на станции неизвестен, поэтому неизвестно, как долго генераторы смогут обеспечивать работу критических систем. Более того, он предупредил, что истощение запасов топлива или длительное отсутствие внешнего питания может привести к аварии с радиационными последствиями для Украины и соседних европейских стран.