Критическая ситуация на ЗАЭС: отсутствие электроснабжения может привести к радиационной катастрофе

Запорожская атомная электростанция уже шестые сутки не получает электроснабжение от украинской энергосети. Работают только резервные дизельные генераторы, и пока нет точной информации о запасах топлива и продолжительности их работы.

Государственная инспекция ядерного регулирования Украины сообщила, что отключение станции от украинской энергосистемы произошло из-за обстрелов и повреждения линий электропередач российскими войсками. В то же время оккупанты делают невозможным их восстановление украинскими специалистами. По словам председателя Госатомрегулирования Олега Корикова, резервные дизельные электростанции сейчас обеспечивают работу всех систем безопасности станции, в частности тех, которые поддерживают охлаждение отработанного ядерного топлива в шести реакторах и в бассейнах выдержки.

Публикация Государственной инспекции ядерного регулирования Украины на странице в Facebook Фото: Скриншот

Кроме этого, Кориков отметил, что точное количество дизельного топлива на площадке станции неизвестно, поэтому нельзя предсказать, как долго генераторы смогут поддерживать необходимые функции. Он подчеркнул, что любое истощение запасов топлива или длительное отсутствие внешнего питания может привести к развитию аварийной ситуации с радиационными последствиями, которые затрагивают не только Украину, но и соседние европейские страны.

Глава Госатомрегулирования также отметил, что действия оккупантов нарушают основные принципы ядерной и радиационной безопасности. Игнорирование норм, обстрелы инфраструктуры и препятствование восстановлению электроснабжения не позволяют украинским специалистам контролировать состояние станции и поддерживать безопасный режим работы реакторов и систем охлаждения.

"Игнорирование оккупантами требований и принципов ядерной и радиационной безопасности, обстрелы российскими войсками линий электропередач и их повреждения, создание препятствий для восстановления украинскими специалистами этих линий — все эти действия вполне могут привести к развитию событий по наихудшему сценарию", — отметил эксперт.

Также в публикации напоминают, что надежное внешнее электроснабжение является одним из ключевых элементов ядерной безопасности, определенных Генеральным директором МАГАТЭ Рафаэлем Гросси. Он включил это в семь основных столпов безопасности и пять принципов, которые обеспечивают целостность атомной станции и предотвращают развитие аварийных сценариев. Несмотря на это, Россия игнорирует эти международные требования, а также резолюции МАГАТЭ и Генеральной Ассамблеи ООН, которые призывают к деоккупации и демилитаризации Запорожской АЭС и передачи ее под контроль Украины.

Ранее Фокус писал, что последняя линия питания ЗАЭС от украинской сети была отключена 23 сентября в 16:56. Станция работает на резервных дизельных генераторах. В Министерстве энергетики отметили, что это нарушает правила безопасной эксплуатации. С начала российской оккупации в марте 2022 года это уже десятый блэкаут станции.

Более того, по мнению экспертов, Москва намеренно спровоцировала кризис и сейчас намерена включить хотя бы один реактор, чтобы укрепить контроль над крупнейшей в Европе станцией.