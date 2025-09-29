Критична ситуація на ЗАЕС: відсутність електропостачання може спричинити радіаційну катастрофу

Запорізька атомна електростанція вже шосту добу не отримує електропостачання від української енергомережі. Працюють лише резервні дизельні генератори, і наразі немає точної інформації про запаси палива та тривалість їхньої роботи.

Related video

Державна інспекція ядерного регулювання України повідомила, що відключення станції від української енергосистеми сталося через обстріли та пошкодження ліній електропередач російськими військами. Водночас окупанти унеможливлюють їхнє відновлення українськими фахівцями. За словами голови Держатомрегулювання Олега Корікова, резервні дизельні електростанції зараз забезпечують роботу всіх систем безпеки станції, зокрема тих, що підтримують охолодження відпрацьованого ядерного палива у шести реакторах та в басейнах витримки.

Публікація Державної інспекції ядерного регулювання України на сторінці у Facebook Фото: Скриншот

Окрім цього, Коріков зазначив, що точна кількість дизельного пального на майданчику станції невідома, тому не можна передбачити, як довго генератори зможуть підтримувати необхідні функції. Він підкреслив, що будь-яке виснаження запасів палива або тривала відсутність зовнішнього живлення може призвести до розвитку аварійної ситуації з радіаційними наслідками, які зачіпають не лише Україну, а й сусідні європейські країни.

Очільник Держатомрегулювання також наголосив, що дії окупантів порушують основні принципи ядерної та радіаційної безпеки. Ігнорування норм, обстріли інфраструктури та перешкоджання відновленню електропостачання не дають змоги українським фахівцям контролювати стан станції та підтримувати безпечний режим роботи реакторів і систем охолодження.

"Ігнорування окупантами вимог та принципів ядерної та радіаційної безпеки, обстріли російськими військами ліній електропередач та їх пошкодження, створення перешкод для відновлення українськими фахівцями цих ліній — всі ці дії цілком можуть призвести до розвитку подій за найгіршим сценарієм", — зауважив експерт.

Також у публікації нагадують, що надійне зовнішнє електропостачання є одним із ключових елементів ядерної безпеки, визначених Генеральним директором МАГАТЕ Рафаелем Гроссі. Він включив це до семи основних стовпів безпеки та п’яти принципів, які забезпечують цілісність атомної станції та запобігають розвитку аварійних сценаріїв. Попри це, Росія ігнорує ці міжнародні вимоги, а також резолюції МАГАТЕ та Генеральної Асамблеї ООН, які закликають до деокупації та демілітаризації Запорізької АЕС і передавання її під контроль України.

Раніше Фокус писав, що остання лінія живлення ЗАЕС від української мережі була відключена 23 вересня о 16:56. Станція працює на резервних дизельних генераторах. У Міністерстві енергетики зазначили, що це порушує правила безпечної експлуатації. Від початку російської окупації у березні 2022 року це вже десятий блекаут станції.

Ба більше, на думку експертів, Москва навмисно спровокувала кризу і наразі має намір увімкнути бодай один реактор, щоб зміцнити контроль над найбільшою в Європі станцією.