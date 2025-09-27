ЗАЕС може повторити сценарій Фукусіми, — The Guardian

Зовнішнє енергопостачання окупованої Росією Запорізької АЕС відсутнє з 23 вересня, що стало рекордним відключенням електроенергії, яке викликало побоювання з приводу безпеки шестиреакторного майданчика.

Для живлення систем охолодження ЗАЕС використовують аварійні генератори, проте наразі немає жодних безпосередніх ознак, що станцію під'єднають до лінії електропередач, пише The Guardian.

Генеральний директор Міжнародного агентства з атомної енергії (МАГАТЕ) Рафаель Гроссі охарактеризував ситуацію як "глибоко тривожну" і в четвер зустрівся з главою Кремля Володимиром Путіним. Однак ні Гроссі, ні Путін не посилалися на Запоріжжя у своїх публічних заявах після зустрічі. Російський президент пообіцяв зробити все можливе, щоб підтримати роботу агентства, а глава МАГАТЕ охарактеризував зустріч як "своєчасну і важливу".

Як зазначається, західні експерти та українські офіційні особи побоюються, що Москва навмисно спровокувала кризу і наразі має намір увімкнути бодай один реактор, щоб зміцнити контроль над найбільшою в Європі станцією.

"Росія використовує атомну електростанцію як розмінну монету", — цитує видання українського урядового чиновника.

Стрес-тести після катастрофи японського реактора на Фукусімі 2011 року показали, що атомна електростанція повинна мати можливість працювати без зовнішнього живлення протягом 72 годин. Вихід за цей термін не випробуваний, повідомили українські джерела.

Росія захопила Запорізьку атомну електростанцію в березні 2022 року, а її реактори були відключені з метою безпеки. У Москві хочуть перезапустити всі реактори і під'єднайте їх до російської мережі, що вважається здійсненним завданням, однак тільки в мирний час.

У вівторок лінію напругою 750 кіловольт, що живить станцію, було пошкоджено на російській стороні, приблизно за півтора кілометра від АЕС. Російські оператори заявили, що ремонтні роботи "ускладнюються триваючими обстрілами з боку українських збройних сил", хоча Україна заявляє, що ніколи не стріляє по станції і поруч, стверджуючи, що це було б занадто ризиковано.

Водночас в окупованому РФ українському місті Маріуполь на Донеччині, за 215 км від станції, будують нову ЛЕП, хоча й незрозуміло, чи буде здійснено підключення до електростанції.

"Вони будуть зображати себе рятівниками", — заявив український урядовий чиновник.

Крім того, влітку російські окупанти побудували греблю через впускний канал, щоб створити менше за розміром і безпечніше джерело води. Фахівці Greenpeace вважають, що води для перезапуску одного з шести реакторів Росії буде достатньо.

Тиждень тому призначений Росією директор заводу Юрій Черничук заявив, що процес інтеграції об'єкта в російську енергосистему нібито перебуває на завершальній стадії, хоча перезапуск будь-якого ядерного реактора під час війни був би безпрецедентним.

Поряд із цим МАГАТЕ заявило, що за інформацією російських операторів ЗАЕС, дизельного палива достатньо для живлення генераторів протягом 20 днів без поповнення запасів. Однак Гроссі сказав, що втрата зовнішньої енергії "збільшує ймовірність ядерної аварії".

Сім із 18 доступних генераторів забезпечують охолодження на місці, але якщо вони вийдуть з ладу, повідомили українські джерела, виникне ризик того, що ядерне паливо в шести реакторах буде безконтрольно нагріватися протягом кількох тижнів, що призведе до розплавлення. Прискорена версія цього сценарію і сталася на Фукусімі.

Старший фахівець з ядерних питань Greenpeace Ukraine Шон Берні закликав главу МАГАТЕ втрутитися.

"Гроссі необхідно негайно наказати російському уряду відмовитися від своїх планів щодо перезапуску реактора і дати зрозуміти, що тільки вони несуть відповідальність за кризу ядерної безпеки", — сказав він.

Нагадаємо, Фокус повідомляв, що в Міністерстві енергетики України 23 вересня повідомили, що на окупованій ЗАЕС стався десятий блекаут і станція була змушена перейти на живлення від дизельних генераторів.

За інформацією ПАТ "НАЕК "Енергоатом", ситуація на станції, тимчасово окупованій російськими військами в місті Енергодар, залишалася критичною.