ЗАЭС может повторить сценарий Фукусимы, – The Guardian

Внешнее энергоснабжение оккупированной Россией Запорожской АЭС отсутствует с 23 сентября, что стало рекордным отключением электроэнергии, вызвавшим опасения по поводу безопасности шестиреакторной площадки.

Для питания систем охлаждения ЗАЭС используются аварийные генераторы, однако в данный момент нет никаких непосредственных признаков, что станцию подключат к линии электропередач, пишет The Guardian.

Генеральный директор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси охарактеризовал ситуацию как "глубоко тревожную" и в четверг встретился с главой Кремля Владимиром Путиным. Однако ни Гросси, ни Путин не ссылались на Запорожье в своих публичных заявлениях после встречи. Российский президент пообещал сделать все возможное, чтобы поддержать работу агентства, а глава МАГАТЭ охарактеризовал встречу как "своевременную и важную".

Как отмечается, западные эксперты и украинские официальные лица опасаются, что Москва специально спровоцировала кризис и сейчас намеревается включить хотя бы один реактор, чтобы укрепить контроль над крупнейшей в Европе станцией.

"Россия использует атомную электростанцию в качестве разменной монеты", — цитирует издание украинского правительственного чиновника.

Стресс-тесты после катастрофы японского реактора на Фукусиме в 2011 году показали, что атомная электростанция должна иметь возможность работать без внешнего питания в течение 72 часов. Выход за этот срок не опробован, сообщили украинские источники.

Россия захватила Запорожскую атомную электростанцию в марте 2022 года, а ее реакторы были отключены в целях безопасности. В Москве хотят перезапустить все реакторы и подключите их к российской сети, что считается выполнимой задачей, однако только в мирное время.

Во вторник линия напряжением 750 киловольт, питающая станцию, была повреждена на российской стороне, примерно в полутора километрах от АЭС. Российские операторы заявили, что ремонтные работы "осложняются продолжающимися обстрелами со стороны украинских вооруженных сил", хотя Украина заявляет, что никогда не стреляет по станции и рядом, утверждая, что это было бы слишком рискованно.

В то же время, в оккупированном РФ украинском городе Мариуполь в Донецкой области, в 215 км от станции, строится новая ЛЭП, хотя и неясно, будут ли произведено подключение к электростанции.

"Они будут изображать себя спасителями", — заявил украинский правительственный чиновник.

Кроме того, летом российские оккупанты построили плотину через впускной канал, чтобы создать меньший по размеру и более безопасный источник воды. Специалисты Greenpeace считают, что воды для перезапуска одного из шести реакторов России будет достаточно.

Неделю назад назначенный Россией директор завода Юрий Черничук заявил, что процесс интеграции объекта в российскую энергосистему якобы находится на завершающей стадии, хотя перезапуск любого ядерного реактора во время войны был бы беспрецедентным.

Наряду с этим МАГАТЭ заявило, что по информации российских операторов ЗАЭС, дизельного топлива достаточно для питания генераторов в течение 20 дней без пополнения запасов. Однако Гросси сказал, что потеря внешней энергии "увеличивает вероятность ядерной аварии".

Семь из 18 доступных генераторов обеспечивают охлаждение на месте, но если они выйдут из строя, сообщили украинские источники, возникнет риск того, что ядерное топливо в шести реакторах будет бесконтрольно нагреваться в течение нескольких недель, что приведет к расплавлению. Ускоренная версия этого сценария и произошла на Фукусиме.

Старший специалист по ядерным вопросам Greenpeace Ukraine Шон Берни призвал главу МАГАТЭ вмешаться.

"Гросси необходимо немедленно приказать российскому правительству отказаться от своих планов по перезапуску реактора и дать понять, что только они несут ответственность за кризис ядерной безопасности", — сказал он.

Напомним, Фокус сообщал, что в Министерстве энергетики Украины 23 сентября сообщили, что на оккупированной ЗАЭС произошел десятый блэкаут и станция была вынуждена перейти на питание от дизельных генераторов.

По информации ПАО "НАЭК "Энергоатом", ситуация на станции, временно оккупированной российскими войсками в городе Энергодар, оставалась критической.