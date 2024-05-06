Похоже на Fallout: как выглядит Фукусима после ядерной аварии (фото, видео)

После аварии на Фукусимской АЭС из города вывезли более 150 тыс. человек. Населенный пункт стоит пустым, только рабочие восстанавливают радиоактивный грунт, а ученые занимаются станцией.

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В городе Фукусима, в котором 13 лет назад произошла авария на атомной электростанции, проживают несколько десятков рабочих, которые вывозят радиоактивный грунт. Тем временем вокруг стоят сотни заброшенных домов, в которых когда-то проживало 150 тыс. человек. Местность похоже на "апокалиптическую пустошь" и пейзажи из телесериала "Фолаут". О своих впечатлениях от заброшенного города рассказала пользовательница Facebook с ником Tokyo Matilda.

Tokyo Matilda — 20 летняя жительница Великобритании, которая весной 2024 года посетила Фукусиму и сняла серию видео о городе, в котором в 2011 году произошли взрывы на ядерном реакторе. Из населенного пункта вывезли всех жителей, местные заведения стоят пустые с настежь открытыми дверями. На Youtube-канале британки выложено восемь видео о Фукусиме — Fukushima Series. Автор утверждает, что пейзажи заброшенного города похожи на кадры, которые она видела в сериале "Фолаут".

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Путешественница побывала в нескольких ключевых точках Фукусимы: в заброшенной школе, парке развлечений, кафе, пансионате для пожилых людей, больнице. На видео можно увидеть пустые помещения с мебелью, из которых как будто вчера вышли люди.

Фукусимская АЭС — как выглядит заброшенная кофейня Фото: Скриншот Фукусимская АЭС — как выглядит заброшенная школа Фото: Скриншот

Улицы города — пустые, заставленные пустыми домами. Иногда в кадр попадают авто, стоящие возле домов — не ясно, как давно они там появились.

Фукусимская АЭС — как выглядит заброшенный город Фото: Скриншот

Во время визита в заброшенный парк развлечений автор видео показала колесо обозрения и карусель: они проржавели и заросли травой.

Фукусимская АЭС — как выглядит заброшенное колесо обозрения Фото: Скриншот Фукусимская АЭС — как выглядит заброшенная карусель Фото: Скриншот

"Среди затяжной тишины Фукусимы заброшенный мега-автомат стоит как потрясающий памятник некогда яркому прошлому, его неоновые огни теперь погашены, а его залы эхом отзываются воспоминаниями о прошлом волнении. Медленная рекультивация природы добавляет сюрреалистический оттенок запустению, поскольку лианы ползают сквозь разбитые окна, отвоевывая то, что оставило человечество", — написала Tokyo Matilda под одним из своих видео.

Авария на Фукусимской АЭС произошла 11 марта 2011 года, после 9-бального землетрясения в Тихом океане и 14-метрового цунами, прокатившегося по станции. Вследствие исчезновения электроснабжения, приостановления работы аварийных дизельных двигателей и перегрева реакторов произошел ряд ядерных аварий. В период с 12 по 15 марта зафиксировали три "ядерных расплава", три "водородных взрыва" и радиоактивные выбросы из 1-3 блоков. В результате аварии на Фукусимской АЭС погибли два человека. Из города эвакуировали 150 тыс. японцев и он уже 13 лет стоит пустым. В августе 2023 года японское правительство объявило, что очищенную воду из резервуара охлаждения со станции спустят в Тихий океан. Ранее разрешение на такие действия дали в ООН: считали, что 1,3 млн тонн не представляют угрозы.

Отметим, в Украине также есть атомный объект, на котором время от времени прекращается электропитание и ядерные генераторы охлаждаются благодаря дизельным двигателям — это Запорожская АЭС, оккупированная ВС РФ в марте 2022 года. Фокус писал об инцидентах, которые происходили на ЗАЭС. Например, в апреле 2024 года МАГАТЭ сообщило о БПЛА на территории станции. Ранее в результате очередных ударов россиян перебивалась линия электропитания.