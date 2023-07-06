ООН дала зеленый свет сбросить радиоактивные воды Фукусимы в Тихий океан: угрозы и последствия

Спустя 12 лет после ядерной трагедии на АЭС Фукусима предложение Японии сбросить очищенную радиоактивную воду в Тихий океан получило одобрение ООН. Но критики предупреждают о возможных опасностях будущих ядерных катастроф.

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Предложение Японии сбросить очищенную радиоактивную воду с атомной электростанции Фукусима в Тихий океан получило официальное одобрение от Организации Объединенных Наций (ООН) по ядерной безопасности. Хотя многочисленные агентства и эксперты признали этот план безопасным, идея сброса загрязненной воды в море вызвала беспокойство среди различных заинтересованных сторон, пишет IFLScience.

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Во вторник, 4 июля, Международное агентство ООН по атомной энергии (МАГАТЭ) представило премьер-министру Японии Фумио Кисида отчет, в котором пришло к выводу, что сброс очищенной воды, хранящейся на атомной электростанции Фукусима, в море не представляет никаких значительных рисков.

В этом году исполняется 12 лет со дня аварии на атомной электростанции Фукусима, которая является самым серьезным ядерным инцидентом со времен Чернобыльской катастрофы 1986 года. Она произошла 11 марта 2011 года, когда на восточном побережье Японии произошло мощное землетрясение магнитудой 9 баллов.

Вызванное 15-метровое цунами унесло жизни более 18 000 человек на северо-восточном побережье Японии и затопило атомную электростанцию "Фукусима-1", вызвав сбои в системах электроснабжения и охлаждения. Как следствие, три реактора расплавились, что привело к выбросу значительного количества радиации в атмосферу.

В течение многих лет вопрос обращения со сточными водами, образовавшимися в результате катастрофы на Фукусиме, составлял дилемму. Для очистки построили около 1000 специализированных резервуаров для хранения огромного количества воды, которая попала на станцию в результате цунами или использована для охлаждения расплавленных реакторов.

На сегодня накопленный объем очищенных сточных вод на площадке достиг более 1,3 млн тонн. Значительная часть этой воды прошла очистку для удаления опасных радиоактивных нуклидов, однако она остается слабо радиоактивной из-за наличия трития, относительно безвредного изотопа водорода, который трудно отделить от воды.

После длительных обсуждений МАГАТЭ провело всесторонний анализ этого вопроса и в конце концов определило, что сброс очищенных сточных вод в море — безопасный шаг.

"В свете всесторонней оценки МАГАТЭ пришло к выводу, что подход и деятельность Японии по сбросу очищенной воды ALPS соответствуют соответствующим международным стандартам безопасности, — заявил Генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси, — Более того, МАГАТЭ признает, что контролируемый и постепенный сброс очищенной воды в океан, как это сейчас планирует и оценивает TEPCO, будет иметь незначительное радиологическое воздействие на окружающую среду и людей".

Однако несмотря на заверения экспертов, план столкнулся со значительными спорами среди экологов, местных жителей и международного сообщества.

Китай и Южная Корея, две соседние с Японией страны, резко раскритиковали план, а Гринпис обвинила владельца АЭС в использовании Тихого океана как "свалки".

Несмотря на эти предостережения, представляется очень вероятным, что план реализуют, как и предполагалось.

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