ООН дала зелене світло скинути радіоактивні води Фукусіми в Тихий океан: загрози та наслідки

Через 12 років після ядерної трагедії на АЕС Фукусіма пропозиція Японії скинути очищену радіоактивну воду в Тихий океан отримала схвалення ООН. Але критики попереджають про можливі небезпеки майбутніх ядерних катастроф.

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Пропозиція Японії скинути очищену радіоактивну воду з атомної електростанції Фукусіма в Тихий океан отримала офіційне схвалення від Організації Об'єднаних Націй (ООН) з ядерної безпеки. Хоча численні агентства та експерти визнали цей план безпечним, ідея скидання забрудненої води в море викликала занепокоєння серед різних зацікавлених сторін, пише IFLScience.

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У вівторок, 4 липня, Міжнародне агентство ООН з атомної енергії (МАГАТЕ) представило прем'єр-міністру Японії Фуміо Кісіда звіт, в якому дійшло висновку, що скидання очищеної води, що зберігається на атомній електростанції Фукусіма, в море не становить жодних значних ризиків.

Цього року виповнюється 12 років з дня аварії на атомній електростанції Фукусіма, яка є найсерйознішим ядерним інцидентом з часів Чорнобильської катастрофи 1986 року. Вона сталася 11 березня 2011 року, коли на східному узбережжі Японії стався потужний землетрус магнітудою 9 балів.

Викликане 15-метрове цунамі забрало життя понад 18 000 людей на північно-східному узбережжі Японії і затопило атомну електростанцію "Фукусіма-1", спричинивши збої в системах електропостачання та охолодження. Як наслідок, три реактори розплавилися, що призвело до викиду значної кількості радіації в атмосферу.

Протягом багатьох років питання поводження зі стічними водами, що утворилися внаслідок катастрофи на Фукусімі, становило дилему. Задля очищення побудували близько 1000 спеціалізованих резервуарів для зберігання величезної кількості води, яка потрапила на станцію внаслідок цунамі або використана для охолодження розплавлених реакторів.

На сьогодні накопичений обсяг очищених стічних вод на майданчику досяг понад 1,3 млн тонн. Значна частина цієї води пройшла очищення для видалення небезпечних радіоактивних нуклідів, однак вона залишається слабо радіоактивною через наявність тритію, відносно нешкідливого ізотопу водню, який важко відокремити від води.

Після тривалих обговорень МАГАТЕ провело всебічний аналіз цього питання і врешті-решт визначило, що скидання очищених стічних вод у море — безпечний крок.

"У світлі всебічної оцінки МАГАТЕ дійшло висновку, що підхід і діяльність Японії щодо скидання очищеної води ALPS відповідають відповідним міжнародним стандартам безпеки, — заявив Генеральний директор МАГАТЕ Рафаель Гроссі. — Ба більше, МАГАТЕ визнає, що контрольоване і поступове скидання очищеної води в океан, як це наразі планує і оцінює TEPCO, матиме незначний радіологічний вплив на навколишнє середовище і людей".

Однак попри запевнення експертів, план зіткнувся зі значними суперечками серед екологів, місцевих жителів і міжнародної спільноти.

Китай і Південна Корея, дві сусідні з Японією країни, різко розкритикували план, а Грінпіс звинуватила власника АЕС у використанні Тихого океану як "звалища".

Попри ці застереження, видається дуже ймовірним, що план реалізують, як і передбачалося.

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