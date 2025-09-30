Критична ситуація на ЗАЕС: станція сьомий день працює лише на генераторах, – Зеленський

Запорізька атомна електростанція вже тиждень перебуває в аварійному режимі – об’єкт відключений від енергосистеми внаслідок російських атак і живиться лише від дизельних генераторів. Такий стан створює серйозну небезпеку, адже обладнання не призначене для довготривалої роботи в подібних умовах.

Як зазначив у вечірньому зверненні президент Володимир Зеленський, через обстріли російські війська зірвали ремонт електромереж і не дають відновити базову безпеку станції.

"І вже у нас є інформація, що один з генераторів вийшов з ладу. І саме росіяни через обстріли перешкоджають ремонту ліній електромережі до станції та відновленню базової безпеки. І це загроза для всіх, абсолютно", — наголосив президент.

За його словами, "ще жоден терорист у світі не дозволяв собі робити з атомною станцією те, що робить зараз Росія".

Глава держави також повідомив, що провів нараду з військовими та Міністерством енергетики та доручив уряду разом із Міністерством закордонних справ активніше привертати увагу міжнародної спільноти до проблеми безпеки на ЗАЕС.

"Правильно, щоб світ не мовчав. Я доручив уряду, Міністерству енергетики України разом з Міністерством закордонних справ привернути увагу світу максимально до цієї ситуації", — додав він і зазначив, що відбувалася також нарада щодо санкцій із секретарем РНБУ та уповноваженим із санкцій з метою посилити вплив на Росію.

Загалом, ситуація залишається критичною: станція забезпечується електрикою лише від дизель-генераторів, які не розраховані на тривалу безперервну роботу. Відновлення підключення до енергомережі ускладнюють постійні обстріли, через що ремонтні роботи не можуть бути проведені в повному обсязі.

Нагадаємо, що 23 вересня через провокаційні дії російських військових була пошкоджена остання робоча лінія електропередачі, яка забезпечувала живлення станції від української енергосистеми.

Також Фокус писав, що за словами голови Держатомрегулювання Олега Корікова, точний обсяг дизельного пального на станції невідомий, тому невідомо, як довго генератори зможуть забезпечувати роботу критичних систем. Ба більше, він попередив, що виснаження запасів палива або тривала відсутність зовнішнього живлення може спричинити аварію з радіаційними наслідками для України та сусідніх європейських країн.