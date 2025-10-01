МАГАТЭ подтвердило критическое состояние Запорожской АЭС: горючего осталось на 10 дней

На оккупированной Запорожской АЭС (г. Энергодар, Украина) из-за действий российских оккупантов станция работает на резервных генераторах. Международное агентство по атомной энергии подтвердило прямую угрозу ядерной безопасности.

Как сообщает Министерство энергетики Украины, Запорожская АЭС уже десятый день остается без основного источника питания. Станция работает исключительно на резервных дизель-генераторах.

"МАГАТЭ официально подтвердило опасность ситуации, сложившейся на Запорожской атомной электростанции", — заявили в ведомстве. Текущих запасов топлива для работы генераторов хватит лишь на 10 дней.

Генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Мариано Гросси отметил критичность ситуации.

"Такая ситуация является нестабильной с точки зрения ядерной безопасности", — сказал он.

Гросси предупредил о возможных последствиях полного отключения резервных систем.

"Может возникнуть угроза расплавления ядерного топлива", — отметил генеральный директор МАГАТЭ.

Министерство энергетики Украины совместно с Министерством иностранных дел проводит активную работу. Они информируют международные организации о действиях российских оккупантов на Запорожской АЭС.

В Минэнерго подчеркивают, что действия оккупантов представляют прямую угрозу. Риски распространяются не только на Украину, но и на весь регион.

Украина призывает мировое сообщество усилить давление на российскую федерацию. Цель — предотвратить ядерную катастрофу и вернуть станцию под контроль Украины.

Работа ведется во исполнение поручения Президента Владимира Зеленского. Правительство координирует усилия с международными партнерами для решения кризисной ситуации.

Напомним, что Запорожская АЭС является крупнейшей атомной электростанцией в Европе. Она находится под российской оккупацией с марта 2022 года.

Международное сообщество неоднократно выражало обеспокоенность ситуацией с безопасностью на станции. В течение последних месяцев положение продолжает обостряться.

Как сообщал Фокус, накануне президент Владимир Зеленский рассказал, что российские войска сорвали ремонт электросетей и не дают восстановить базовую безопасность ЗАЭС.

Фокус также писал, что 23 сентября, из-за провокационных действий российских военных была повреждена последняя рабочая линия электропередачи, которая обеспечивала питание станции от украинской энергосистемы.