МАГАТЕ підтвердило критичний стан Запорізької АЕС: пального залишилося на 10 днів

На окупованій Запорізькій АЕС (м. Енергодар, Україна) через дії російських окупантів станція працює на резервних генераторах. Міжнародне агентство з атомної енергії підтвердило пряму загрозу ядерній безпеці.

Як повідомляє Міністерство енергетики України, Запорізька АЕС вже десятий день залишається без основного джерела живлення. Станція працює виключно на резервних дизель-генераторах.

"МАГАТЕ офіційно підтвердило небезпечність ситуації, що склалася на Запорізькій атомній електростанції", — заявили у відомстві. Поточних запасів пального для роботи генераторів вистачить лише на 10 днів.

Генеральний директор МАГАТЕ Рафаель Маріано Гроссі наголосив на критичності ситуації.

"Така ситуація є нестабільною з погляду ядерної безпеки", — сказав він.

Гроссі попередив про можливі наслідки повного відключення резервних систем.

"Може виникнути загроза розплавлення ядерного палива", — зазначив генеральний директор МАГАТЕ.

Міністерство енергетики України спільно з Міністерством закордонних справ проводить активну роботу. Вони інформують міжнародні організації про дії російських окупантів на Запорізькій АЕС.

У Міненерго підкреслюють, що дії окупантів становлять пряму загрозу. Ризики поширюються не лише на Україну, а й на весь регіон.

Україна закликає світову спільноту посилити тиск на Російську Федерацію. Мета — запобігти ядерній катастрофі та повернути станцію під контроль України.

Робота ведеться у виконання доручення президента Володимира Зеленського. Уряд координує зусилля з міжнародними партнерами для вирішення кризової ситуації.

Нагадаємо, що Запорізька АЕС є найбільшою атомною електростанцією в Європі. Вона перебуває під російською окупацією з березня 2022 року.

Міжнародна спільнота неодноразово виражала стурбованість безпековою ситуацією на станції. Протягом останніх місяців становище продовжує загострюватися.

Як повідомляв Фокус, напередодні президент Володимир Зеленський розповів, що російські війська зірвали ремонт електромереж і не дають відновити базову безпеку ЗАЕС.

Фокус також писав, що 23 вересня, через провокаційні дії російських військових була пошкоджена остання робоча лінія електропередачі, яка забезпечувала живлення станції від української енергосистеми.