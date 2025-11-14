ЗАЭС под угрозой нового блэкаута: что произошло

Запорожская атомная станция потеряла питание одной из двух внешних линий электропередачи – "Днепровской" (750 кВ). Это основная линия для питания временно оккупированной станции, которая была восстановлена в прошлом месяце.

"Днепровская" соединяет временно оккупированную ЗАЭС с Объединенной энергосистемой Украины. Ее отключение ставит ЗАЭС перед новой угрозой блэкаута, сообщили в "Энергоатоме".

Сейчас станция получает электроснабжение для собственных нужд только от одной линии электропередачи.

"Обеспечение внешнего питания станции, необходимого для безопасного функционирования, под угрозой. При полном отключении от энергосистемы на ЗАЭС может произойти очередной одиннадцатый блэкаут, что будет представлять серьезную угрозу радиационной безопасности", – заявили в компании.

Генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси пока никак не комментировал сложившуюся ситуацию.

Буквально неделю назад, 8 ноября, ЗАЭС после шестимесячного перерыва была переподключена к резервному источнику электроснабжения – линии "Ферросплавная-1" мощностью 330 киловольт (кВ).

7 ноября возле станции было установлено локальное прекращение огня ради ремонта этой линии.

Нарушение электроснабжения на ЗАЭС стало серьезной угрозой для безопасности станции, ведь постоянное питание необходимо для охлаждения ядерного топлива.

С момента начала боевых действий в 2022 году ремонтные работы на объекте часто задерживаются из-за сложных условий безопасности. Несмотря на это, благодаря международным усилиям, удалось обеспечить определенные временные договоренности, позволяющие осуществлять необходимые ремонтные работы без прямого вмешательства в зону конфликта.

