ЗАЭС снова подключили к резервному питанию после перерыва на полгода: в МАГАТЭ раскрыли подробности

После перерыва на 6 месяцев Запорожскую атомную электростанцию снова удалось подключить к резервному источнику электроснабжения. ЗАЭС потеряла подключение к сети в результате боевых действий.

Линию "Ферросплавная-1" мощностью 330 киловольт (кВ) подключили к станции в субботу, 8 ноября. Об этом сообщил генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси.

Гросси отметил, что восстановление подключения к резервному источнику обеспечило очень необходимое резервное электроснабжение впервые за полгода.

"Вместе с восстановлением в прошлом месяце линии 750 кВ "Днепровская", это хороший день для ядерной безопасности", — заявил глава МАГАТЭ.

О том, что МАГАТЭ работает над восстановлением внешнего электроснабжения ЗАЭС, в агентстве сообщали еще в октябре. Тогда Гросси заверил, что работает с обеими сторонами конфликта для решения проблемы. В то время ЗАЭС обеспечивала работу систем безопасности с помощью аварийных дизель-генераторов.

Основная проблема работ по восстановлению заключалась в том, что поврежденные линии электропередач расположены на территории, где ведутся активные боевые действия. Поэтому ключевым требованием было временное локальное прекращение огня.

Работы стартовали после разминирования территории. Специалисты осуществляли ремонт под наблюдением представителей МАГАТЭ. Им удалось полностью восстановить работу линии, а также стабилизировать электропитание Запорожской АЭС через две линии электропередач — основную 750 кВ и резервную 330 кВ.

Напомним, вечером 8 ноября министр иностранных дел Украины Андрей Сибига сообщил, что россияне во время обстрела Украины атаковали подстанции двух АЭС — Ровенской и Хмельницкой, а также призвал к срочному заседанию Совета управляющих МАГАТЭ.

Также 6 ноября Россия обвинила Запад в подготовке теракта на Запорожской АЭС.