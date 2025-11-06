Запад якобы готовит сценарий, в котором Россия может оказаться под ответственностью за возможную аварию на Запорожской атомной электростанции. По данным российских спецслужб, существует вероятность проведения масштабной диверсии, способной повлечь серьезные последствия для населения.

Как сообщает российское агентство ТАСС со ссылкой на заявление Службы внешней разведки РФ (СВР), западные страны якобы обсуждают возможность возложить вину на Россию в случае инцидента на атомной станции. В СВР отмечают, что НАТО якобы призывает Киев осуществить диверсию, которая могла бы привести к жертвам среди украинцев и граждан стран Европейского Союза, сравнивая сценарий с катастрофой самолета МН17.

Публикация медиа ТАСС в Telegram Фото: Скриншот

По данным российских источников, британские эксперты якобы подсчитали, что в случае аварии радиоактивное загрязнение может распространиться на приграничные зоны ЕС. В СВР РФ также утверждают, что обсуждается вариант диверсии на Запорожской АЭС с риском расплавления активной зоны ее реакторов.

Відео дня

Стоит подчеркнуть, что в своих сообщениях Россия сравнивает возможный инцидент с катастрофой МН17, хотя международный суд признал виновными именно подконтрольных России боевиков, которые сбили малайзийский самолет над Донецкой областью.

Стоит отметить, что официальной реакции НАТО и Генерального директора МАГАТЭ Рафаэля Гросси на заявление Кремля пока нет.

Напомним, что месяц назад Путин заявил, что якобы Украина атакует Запорожскую АЭС и назвал это "опасной игрой" и угрожая ударами по станциям. МАГАТЭ подтвердило угрозу ядерной безопасности, а Путин обвинил ВСУ в препятствовании ремонту станции.

В частности, 25 сентября стало известно, что Запорожская АЭС работала на аварийных дизель-генераторах из-за потери внешнего электроснабжения, что представляло угрозу ядерной безопасности. "Энергоатом" обвинил оккупационную администрацию в умышленном отключении станции и призвал международных партнеров усилить давление для возвращения объекта под контроль Украины.

Однако через месяц блэкаута энергоснабжение на временно оккупированной Запорожской АЭС восстановили. Министр энергетики Светлана Гринчук отметила, что блэкауты вызывали обстрелы линий электропередач и создавали серьезную угрозу ядерной и радиационной безопасности.