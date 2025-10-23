Блэкаут на ЗАЭС завершился: энергетики восстановили питание после месяца обесточивания

Энергоснабжение на временно оккупированной Запорожской атомной электростанции восстановлено. На протяжении месяца станция работала на дизельных генераторах, что создавало угрозу радиационной и ядерной безопасности.

О завершении блэкаута на ЗАЭС сообщила министр энергетики Украины Светлана Гринчук. Она отметила, что это было десятое по счету обесточивание с начала российской оккупации станции.

Причиной блэкаута стали систематические обстрелы россиянами линий электропередач, соединяющих ЗАЭС и Украину. Сейчас, по словам чиновницы, завершен ремонт линии 750 кВ "Днепровская" и продолжается восстановление линии 330 кВ "Ферросплавная".

"Все это время безопасность крупнейшей в Европе атомной станции поддерживалась исключительно за счет работы аварийных дизель-генераторов. Это создавало беспрецедентную угрозу ядерной и радиационной безопасности не только Украины, но и всего европейского континента", — отметила Светлана Гринчук.

Всего с начала полномасштабного вторжения украинские энергетики восстанавливали линии питания Запорожской АЭС 42 раза.

Блэкаут на ЗАЭС: что известно

На временно оккупированной ЗАЭС произошел десятый блэкаут 23 сентября 2025 года, станция перешла на резервные дизельные генераторы. Государственная инспекция ядерного регулирования Украины 29 сентября сообщила о критической ситуации на ЗАЭС из-за отключения от украинской энергосистемы, которое произошло из-за повреждения российскими военными линий электропередач.

МАГАТЭ подтвердило критическое состояние Запорожской АЭС, отметив, что топлива в генераторах осталось на 10 дней.

Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига 12 октября рассказал, что Россия отключила ЗАЭС от энергосистемы Украины намеренно, чтобы протестировать повторное подключение к российской.

18 октября на Запорожской атомной электростанции начали ремонтировать критически важные линии энергоснабжения.