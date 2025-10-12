"Такого еще никогда не было": Россия отключила ЗАЭС от энергосистемы Украины

Запорожская атомная электростанция (ЗАЭС) уже почти три недели остается без электроэнергии, что потенциально несет в себе ядерную угрозу.

Действия российского "Росатома" нарушают международно признанные протоколы ядерной безопасности, противоречат украинской лицензии и непосредственно угрожают ядерным инцидентом. Об этом написал министр иностранных дел Украины Андрей Сибига в социальной сети X.

"Россия намеренно разорвала связь станции с украинской энергосистемой, чтобы силой протестировать повторное подключение к российской. Такого еще никогда не было в истории ядерной энергетики", — написал Сибига.

Глава МИД подчеркнул, что РФ разместила на захваченной ЗАЭС войска и оружие, заминировала ее периметр, а теперь испытывает технически неприемлемые трансформации. При этом россияне пытаются заверить МАГАТЭ и все техническое и дипломатическое сообщество в своей непричастности к проблемам в работе станции.

Как отмечает министр, Россия должна прекратить обстрелы и обеспечить ремонт линий электропередач. По его словам, это можно сделать в любой момент.

"Мы призываем международное сообщество четко признать действия России и "Росатома" незаконными, неприемлемыми и критически опасными. Мы призываем МАГАТЭ оказать давление на Россию, чтобы она прекратила все технические преобразования на заводе и вернула его законному владельцу, Украине", — заявил глава МИД.

Напомним, ранее руководитель Центра изучения оккупации Петр Андрющенко предупредил, что россияне готовятся переключить ЗАЭС на собственные энергосистемы.

Фокус также сообщал, что россияне незаконно удерживали на оккупированной ЗАЭС более 200 сотрудников и жителей Энергодара.