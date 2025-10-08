ЗАЭС 15 дней на генераторах: РФ готовит подключение станции к своей энергосистеме, — Андрющенко

Руководитель Центра изучения оккупации Петр Андрющенко предупредил, что на временно оккупированных территориях Запорожской области действуют отключения света из-за работ на подстанциях в Мелитополе. По его словам, россияне готовятся переключить ЗАЭС на собственные энергосистемы.

Related video

"Россияне перешли ко второй фазе плана — провокации по реинтеграции Запорожской АЭС", — заявил 8 октября Андрющенко.

ЗАЭС уже 15 дней запитана от генераторов. И так называемая директор по коммуникациям станции Евгения Яшина, назначенная российскими оккупантами, обвинила Украину в последовательных ударах по топливным резервуарам для резервных источников питания.

Мониторинговая миссия МАГАТЭ таких ударов не зафиксировала. В то же время, как сообщил глава ЦВО, ночью ВС РФ в очередной раз осуществляли артиллерийский обстрел с территории "вплотную к ЗАЭС".

"Все это указывает на переход к финальной стадии реинтеграции ЗАЭС. Когда россияне создадут очередную провокацию с "реальной" ядерной угрозой и пользуясь этим переключат ЗАЭС на российские энергосистемы", — отметил Андрющенко.

По его словам, все время блэкаута на станции продолжаются массовые отключения света на временно оккупированных территориях Запорожской области. Причина — в технических работах на подстанциях в Мелитополе, что подтверждает подготовку переподключения ЗАЭС.

В Минэнерго 8 октября сообщили, что уровень воды в пруду-охладителе для ЗАЭС составляет 13,24 метра.

"Этого достаточно для обеспечения потребностей станции", — заверили в министерстве.

Напомним, 1 октября в Минэнерго сообщали, что запасов топлива для работы генераторов хватит только еще на 10 дней. Генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Мариано Гросси предупредил, что может возникнуть угроза расплавления ядерного топлива.

2 октября президент РФ Владимир Путин подтвердил работу ЗАЭС на генераторах и обвинил ВСУ в ударах из артиллерии по объекту. Он отметил, что на контролируемой Украиной территории есть другие атомные электростанции, и намекнул на возможный "зеркальный ответ".

Заместитель министра энергетики по вопросам европейской интеграции Ольга Юхимчук 3 октября подчеркнула, что генераторы и станция не рассчитаны на длительную работу в условиях блэкаута.