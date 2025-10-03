Запорожская АЭС работает от генераторов: Минэнерго предупреждает о риске ядерной аварии

Запорожская атомная электростанция уже 11-й день работает на резервных дизельных генераторах. Это чревато ядерной или радиационной аварией.

Запорожская АЭС не может долго работать в режиме питания от генераторов. Об этом сообщила заместитель министра энергетики по вопросам европейской интеграции Ольга Юхимчук в эфире единого телемарафона.

"Генераторы и станция не рассчитаны на такое. Они никогда не работали в таком режиме так долго. Есть информация, что на днях россияне уже ремонтировали один из генераторов, который вышел из строя", — рассказала она.

Украина не располагает достоверными данными о продолжительности работы генераторов и их надежности при столь высокой нагрузке. Ситуацию осложняет постепенный износ оборудования, невозможность проведения плановых ремонтов и регламентных работ.

Все эти условия повышают риски отказов генераторов, остановки системы охлаждения ядерного топлива и отключения критически важных систем безопасности. Далее возможна ядерная или радиационная авария, предупредила Юхимчук.

По поручению президента Владимира Зеленского Министерство энергетики и МИД работают с международными партнерами и пытаются привлечь к ситуации на ЗАЭС максимальное внимание мира.

Украинская сторона призывает МАГАТЭ и западных партнеров помочь обеспечить условия для срочного проведения ремонта резервной линии питания. Киев готов отремонтировать эту линию, но только если получит гарантии безопасности для специалистов, подытожила замминистра.

Напомним, президент России Владимир Путин 2 октября заявил, что ВСУ якобы бьют артиллерией по Запорожской АЭС и "мешают ее ремонту". Он угрожал ударами по другим атомным электростанциям Украины.

Государственная инспекция ядерного регулирования Украины предупреждала о риске ядерной катастрофы на ЗАЭС, если не исправить ситуацию с ее обеспечением электроэнергией.