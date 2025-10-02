Ядерная катастрофа близко: Украина требует срочно запитать Запорожскую АЭС до момента аварии

Запорожская атомная электростанция уже девять дней находится без электричества, ситуацию нужно исправить быстро, иначе произойдет ядерная катастрофа.

Оккупанты повредили линию электропередач в 750 киловольт в районе ЗАЭС, поэтому сейчас на станции отсутствует электричество. Об этом сообщил главный госинспектор по ядерной и радиационной безопасности Украины Олег Кориков.

Внешнее энергоснабжение на Запорожской АЭС отсутствует с 23 сентября. Это новый рекорд по отключениям электроэнергии на объекте, вызвавший опасения Киева и международных организаций.

Повреждение ЛЭП произошло на временно оккупированной территории Украины. Работу систем безопасности ЗАЭС обеспечивают дизельные генераторы. Специалист уверяет, что сейчас они дают достаточно энергии, чтобы охладить ядерное топливо в шести реакторах.

Кориков характеризует ситуацию как аварийную, однако в любой момент может произойти авария, если не восстановить внешнее электроснабжение. Россияне полностью игнорируют правила ядерной безопасности и умышленно препятствуют восстановлению энергоснабжения станции, заметил он.

В условиях отсутствия внешнего энергоснабжения температура воды в реакторах будет увеличиваться. Вода в свою очередь охлаждает ядерное топливо, чтобы оно не перегрелось и радиоактивные продукты не вышли в реактор и за его пределы.

Международное агентство по атомной энергии 1 октября заявило о прямой угрозе ядерной безопасности на Запорожской АЭС. Запасов топлива для работы генераторов хватит максимум на 10 дней.

Украина призывает мировое сообщество усилить давление на РФ для предотвращения ядерной катастрофы и возврата станции под контроль Украины.

Напомним, президент Владимир Зеленский говорил, что обстрелы российских войск сорвали ремонт электросетей, которые нужны для работы ЗАЭС.

Десятый блэкаут с начала оккупации ЗАЭС российскими войсками в марте 2022 года произошел 23 сентября. Главная угроза безопасности атомной станции — ее захват россиянами.