Ядерна катастрофа близько: Україна вимагає терміново живити Запорізьку АЕС до моменту аварії

Запорізька атомна електростанція вже дев'ять днів перебуває без електрики, ситуацію потрібно виправити швидко, інакше станеться ядерна катастрофа.

Related video

Окупанти пошкодили лінію електропередач у 750 кіловольт у районі ЗАЕС, тому наразі на станції відсутня електрика. Про це повідомив головний держінспектор з ядерної та радіаційної безпеки України Олег Коріков.

Зовнішнє енергопостачання на Запорізькій АЕС відсутнє з 23 вересня. Це новий рекорд із вимкнення електроенергії на об'єкті, що викликав побоювання Києва та міжнародних організацій.

Пошкодження ЛЕП сталося на тимчасово окупованій території України. Роботу систем безпеки ЗАЕС забезпечують дизельні генератори. Фахівець запевняє, що наразі вони дають достатньо енергії, щоб охолодити ядерне паливо в шести реакторах.

Коріков характеризує ситуацію як аварійну, проте в будь-який момент може статися аварія, якщо не відновити зовнішнє електропостачання. Росіяни повністю ігнорують правила ядерної безпеки і навмисне перешкоджають відновленню енергопостачання станції, зауважив він.

В умовах відсутності зовнішнього енергопостачання температура води в реакторах буде збільшуватися. Вода зі свого боку охолоджує ядерне паливо, щоб воно не перегрілося і радіоактивні продукти не вийшли в реактор і за його межі.

Міжнародне агентство з атомної енергії 1 жовтня заявило про пряму загрозу ядерній безпеці на Запорізькій АЕС. Запасів палива для роботи генераторів вистачить максимум на 10 днів.

Україна закликає світову спільноту посилити тиск на РФ для запобігання ядерній катастрофі та повернення станції під контроль України.

Нагадаємо, президент Володимир Зеленський говорив, що обстріли російських військ зірвали ремонт електромереж, які потрібні для роботи ЗАЕС.

Десятий блекаут від початку окупації ЗАЕС російськими військами в березні 2022 року стався 23 вересня. Головна загроза безпеці атомної станції — її захоплення росіянами.