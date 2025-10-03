Запорізька АЕС працює від генераторів: Міненерго попереджає про ризик ядерної аварії

Запорізька атомна електростанція вже 11-й день працює на резервних дизельних генераторах. Це загрожує ядерною або радіаційною аварією.

Запорізька АЕС не може довго працювати в режимі живлення від генераторів. Про це повідомила заступниця міністра енергетики з питань європейської інтеграції Ольга Юхимчук в ефірі єдиного телемарафону.

"Генератори і станція не розраховані на таке. Вони ніколи не працювали в такому режимі так довго. Є інформація, що днями росіяни вже ремонтували один із генераторів, який вийшов із ладу", — розповіла вона.

Україна не має в своєму розпорядженні достовірних даних про тривалість роботи генераторів та їх надійність за такого високого навантаження. Ситуацію ускладнює поступовий знос обладнання, неможливість проведення планових ремонтів і регламентних робіт.

Усі ці умови підвищують ризики відмов генераторів, зупинки системи охолодження ядерного палива та відключення критично важливих систем безпеки. Далі можлива ядерна або радіаційна аварія, попередила Юхимчук.

За дорученням президента Володимира Зеленського Міністерство енергетики та МЗС працюють із міжнародними партнерами та намагаються привернути до ситуації на ЗАЕС максимальну увагу світу.

Українська сторона закликає МАГАТЕ і західних партнерів допомогти забезпечити умови для термінового проведення ремонту резервної лінії живлення. Київ готовий відремонтувати цю лінію, але тільки якщо отримає гарантії безпеки для фахівців, підсумувала заступник міністра.

Нагадаємо, президент Росії Володимир Путін 2 жовтня заявив, що ЗСУ нібито б'ють артилерією по Запорізькій АЕС і "заважають її ремонту". Він погрожував ударами по інших атомних електростанціях України.

Державна інспекція ядерного регулювання України попереджала про ризик ядерної катастрофи на ЗАЕС, якщо не виправити ситуацію з її забезпеченням електроенергією.