Путін погрожує ударами по атомних електростанціях в Україні (відео)
Виступаючи на пленарній сесії XXII засідання Міжнародного дискусійного клубу "Валдай", Путін заявив, що це українці нібито атакують Запорізьку АЕС і повідомив, що це "небезпечна гра", погрожуючи ударами по атомних електростанціях.
Модератор дискусії, журналіст Федір Лук'янов, син актора Олександра Ширвіндта, поставив запитання про ситуацію на Запорізькій АЕС, яку Міністерство енергетики України назвало "критичною", як і МАГАТЕ. Міжнародне агентство з атомної енергії підтвердило пряму загрозу ядерній безпеці. При цьому Володимир Путін заявив, що співробітники МАГАТЕ "мовчать, соромлячись" і заявив, що це нібито ЗСУ "б'ють артилерією", заважаючи ремонту.
При цьому він підтвердив, що Запорізька АЕС зараз працює на генераторах.
"Ми що ж, самі по собі завдаємо удари? Це нісенітниця", — повідомив росіянин і розсміявся.
Після Путін перейшов до прямих погроз.
"Це небезпечна гра. На тому боці люди теж повинні розуміти. Якщо вони будуть із цим гратися, у них є атомні електростанції, які ще працюють, на їхньому боці. І що нам заважає відповідати дзеркально?" — заявив Путін.
Він також заявив, що на Запорізькій АЕС працює 4000 осіб, які "самі захотіли залишитися" і прийняли російське громадянство. При цьому нібито тільки 250 осіб приїхали з Росії.
"Ситуація під контролем", — заявив Путін, водночас несподівано повідомивши, що "диверсанти ЗСУ" в "попередні місяці" нібито підривали Курську і Смоленську АЕС.
"Те, що відбувається на Запорізькій АЕС, нічим не відрізняється", — заявив Путін, стверджуючи, що Рафаель Гроссі, генеральний директор МАГАТЕ, нібито про все в курсі.
Нагадаємо, раніше генеральний директор МАГАТЕ Рафаель Маріано Гроссі наголошував на критичності ситуації на Запорізькій АЕС.
Як повідомляв Фокус, напередодні президент Володимир Зеленський розповів, що російські війська зірвали ремонт електромереж і не дають відновити базову безпеку ЗАЕС.