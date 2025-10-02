Путин угрожает ударами по атомным электростанциям в Украине (видео)

Выступая на пленарной сессии XXII заседания Международного дискуссионного клуба "Валдай", Путин заявил, что это украинцы якобы атакуют Запорожскую АЭС и сообщил, что это "опасная игра", угрожая ударами по атомным электростанциям.

Модератор дискуссии, журналист Федор Лукьянов, сын актера Александра Ширвиндта, задал вопрос о ситуации на Запорожской АЭС, которую Министерство энергетики Украины назвало "критической", как и МАГАТЭ. Международное агентство по атомной энергии подтвердило прямую угрозу ядерной безопасности. При этом Владимир Путин заявил, что сотрудники МАГАТЭ "помалкивают, стесняясь" и заявил, что это якобы ВСУ "бьют артиллерией", мешая ремонту.

При этом он подтвердил, что Запорожская АЭС сейчас работает на генераторах.

"Мы что же, сами по себе наносим удары? Это чушь", — сообщил россиянин и рассмеялся.

После Путин перешел к прямым угрозам.

"Это опасная игра. На той стороне люди тоже должны понимать. Если они будут с этим играть, у них есть еще работающие атомные электростанции на их стороне. И что нам мешает отвечать зеркально?" – заявил Путин.

Он также заявил, что на Запорожской АЭС работает 4000 человек, которые "сами захотели остаться" и приняли российское гражданство. При этом якобы только 250 человек приехали из России.

"Ситуация под контролем", — заявил Путин, при этом неожиданно сообщив, что "диверсанты ВСУ" в "прежние месяцы" якобы подрывали Курскую и Смоленскую АЭС.

"То что происходит на Запорожской АЭС – ничем не отличается", — заявил Путин, утверждая, что Рафаэль Гросси, генеральный директор МАГАТЭ, якобы обо всем в курсе.

Напомним, ранее генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Мариано Гросси отмечал критичность ситуации на Запорожской АЭС.

Как сообщал Фокус, накануне президент Владимир Зеленский рассказал, что российские войска сорвали ремонт электросетей и не дают восстановить базовую безопасность ЗАЭС.