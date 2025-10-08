ЗАЕС 15 днів на генераторах: РФ готує підключення станці до своєї енергосистеми, — Андрющенко

Керівник Центру вивчення окупації Петро Андрющенко попередив, що на тимчасово окупованих територіях Запорозької області діють відключення світла через роботи на підстанціях в Мелітополі. З його слів, росіяни готуються перемкнути ЗАЕС на власні енергосистеми.

Related video

"Росіяни перейшли до другої фази плану — провокації щодо реінтеграції Запорізької АЕС", — заявив 8 жовтня Андрющенко.

ЗАЕС вже 15 днів заживлена від генераторів. І так звана директорка по комунікаціям станції Євгенія Яшина, призначена російськими окупантами, звинуватила Україну в послідовних ударах по паливних резервуарах для резервних джерел живлення.

Моніторингова місія МАГАТЕ таких ударів не зафіксувала. Водночас, як повідомив голова ЦВО, вночі ЗС РФ вчергове здійснювали артилерійський обстріл з території "впритул до ЗАЕС".

"Все це вказує на перехід до фінальної стадії реінтеграції ЗАЕС. Коли росіяни створять чергову провокацію з "реальною" ядерною загрозою і користуючись цим перемкнуть ЗАЕС на російські енергосистеми", — наголосив Андрющенко.

З його слів, увесь час блекауту на станції тривають масові відключення світла на тимчасово окупованих територіях Запорізької області. Причина — у технічних роботах на підстанціях в Мелітополі, що підтверджує підготовку перепідключення ЗАЕС.

У Міненерго 8 жовтня повідомили, що рівень води у ставку-охолоджувачі для ЗАЕС становить 13,24 метра.

"Цього достатньо для забезпечення потреб станції", — запевнили у міністерстві.

Нагадаємо, 1 жовтня у Міненерго повідомляли, що запасів пального для роботи генераторів вистачить лише ще на 10 днів. Генеральний директор МАГАТЕ Рафаель Маріано Гроссі попередив, що може виникнути загроза розплавлення ядерного палива.

2 жовтня президент РФ Володимир Путін підтвердив роботу ЗАЕС на генераторах і звинуватив ЗСУ в ударах з артилерії по об’єкту. Він зазначив, що на контрольованій Україною території є інші атомні електростанції, і натякнув на можливу "дзеркальну відповідь".

Заступниця міністра енергетики з питань європейської інтеграції Ольга Юхимчук 3 жовтня наголосила, що генератори і станція не розраховані на тривалу роботу в умовах блекауту.