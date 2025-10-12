"Такого ще ніколи не було": Росія відключила ЗАЕС від енергосистеми України

Запорізька атомна електростанція (ЗАЕС) вже майже три тижні залишається без електроенергії, що потенційно несе в собі ядерну загрозу.

Дії російського "Росатома" порушують міжнародно визнані протоколи ядерної безпеки, суперечать українській ліцензії та безпосередньо загрожують ядерним інцидентом. Про це написав міністр закордонних справ України Андрій Сибіга у соціальній мережі X.

"Росія навмисно розірвала зв'язок станції з українською енергосистемою, щоб силою протестувати повторне підключення до російської. Такого ще ніколи не було в історії ядерної енергетики", — написав Сибіга.

Глава МЗС наголосив, що РФ розмістила на захопленій ЗАЕС війська та зброю, замінувала її периметр, а тепер випробовує технічно неприйнятні трансформації. При цьому росіяни намагаються запевнити МАГАТЕ та всю технічну й дипломатичну спільноту у своїй непричетності до проблем у роботі станції.

Як зазначає міністр, Росія має припинити обстріли та забезпечити ремонт ліній електропередач. За його словами, це можна зробити в будь-який момент.

"Ми закликаємо міжнародну спільноту чітко визнати дії Росії та "Росатома" незаконними, неприйнятними та критично небезпечними. Ми закликаємо МАГАТЕ чинити тиск на Росію, щоб вона припинила всі технічні перетворення на заводі та повернула його законному власнику, Україні", — заявив глава МЗС.

Нагадаємо, раніше керівник Центру вивчення окупації Петро Андрющенко попередив, що росіяни готуються перемкнути ЗАЕС на власні енергосистеми.

Фокус також повідомляв, що росіяни незаконно утримували на окупованій ЗАЕС понад 200 співробітників і мешканців Енергодара.