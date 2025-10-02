Ядерные игрища Путина: что стоит за действиями России вокруг ЗАЭС и ЧАЭС

В последние дни в результате российских атак были обесточены объекты на ЧАЭС и ЗАЭС. Чего, делая соответствующие сознательные шаги, добивается Кремль, что показала реакция цивилизованного мира на указанные инциденты и какой она должна была бы быть в идеале, выяснял Фокус.

Related video

Утром четверга, 2 октября стало известно о том, что энергетики полностью восстановили электроснабжение на всех объектах Чернобыльской атомной станции (ЧАЭС), которые были обесточены накануне в результате российских ударов по городу Славутич. Министр энергетики Светлана Гринчук, сообщив собственно о восстановлении электроснабжения, подчеркнула, что "уровень радиации на объекте не превышает контрольных уровней и угроз для населения нет".

В то же время президент Владимир Зеленский заявил, что блэкаут на объектах бывшей Чернобыльской атомной станции длился более трех часов. Кроме того, глава государства особо подчеркнул: "Продолжается блэкаут на Запорожской атомной станции, который начался из-за российских обстрелов в районе станции. Россия сознательно создает угрозу радиационных инцидентов, пользуясь, к сожалению, слабой позицией МАГАТЭ и директора Рафаэля Гросси, а также распыленностью глобального внимания. Чтобы исправить ситуацию, слабые и половинчатые решения не сработают. Каждый день затягивания Россией войны, российские отказы от полного и надежного прекращения огня, постоянные российские удары по всем объектам нашей энергетики, включая те, от которых зависит безопасность атомных станций и другой ядерной инфраструктуры, — это глобальная угроза".

Важно

Тени Чернобыля над Запорожьем: что будет, если дизель-генераторы ЗАЭС остановятся

По убеждению Владимира Зеленского, сейчас крайне важно, чтобы страны Европы, Соединенные Штаты, государства "Группы семи" и "Группы двадцати" "реально действовали ради мира и безопасности на сто процентов возможного".

Между тем в Евросоюзе (ЕС), констатировав, что это самое длинное и самое серьезное отключение с начала полномасштабного вторжения России, призвали Москву немедленно прекратить все военные операции вокруг ЗАЭС, чтобы срочно восстановить линии электроснабжения.

Почему мир не может успокоить Путина относительно его посягательств на атомные объекты Украины

Очерчивая в разговоре с Фокусом тактику в отношении украинских атомных электростанций со стороны "ошибки на карте в виде России", политолог Олег Лесной констатировал: "Я прослеживаю такую тенденцию: когда у россиян что-то не получается, или идет далеко от плана, они в том или ином виде применяют ядерную компоненту. Они не применяют ее физически в чистом виде, но как карту выкладывают на стол и начинают ею направо-налево манипулировать. Были, кроме свежих инцидентов, случаи, когда дроны атаковали или подлетали очень близко к энергоблокам АЭС — Хмельницкой и не только. Ну, а ЗАЭС — это вообще, если, конечно так можно говорить об этом объекте, является большой грязной бомбой, которая уже не впервые используется в качестве элемента запугивания. То есть, логика: "Держите меня семеро", считает Путин, должна сработать. Иначе говоря, Путин, выросший в питерской подворотне, думает, что при демонстрации своей неадекватности, вменяемые люди должны либо согласиться на его требования, либо убежать, но ни в коем случае не лезть в драку".

Важно

Блэкаут на Чернобыльской АЭС длился более трех часов: Зеленский раскрыл подробности

Подчеркнув, что Украина, как государство, пережившее чернобыльскую трагедию, находится в зоне соответствующего глобального восприятия, эксперт добавил: "Таким образом, Путин напоминает миру, что, мол, вы уже хорошо знаете, какими могут быть последствия и поэтому, давайте, не медлите, идите нам на уступки путем давления на Украину, чтобы она сдалась. А у Украины, между тем, уже есть успехи даже на тех отрезках фронта, где Путин считал, что там все уже закончилось. Наряду с тем, атаки россиян, в том числе и на критическую инфраструктуру, свидетельствуют о том, что это большой замысел, который должен заставить и нас, и наших союзников пойти на уступки. И на этом фоне президент Украины абсолютно правильно апеллирует к миру, говоря об опасности большой трагедии, которая затронет очень много игроков".

На самом деле ключевая суть апелляции официального Киева, отмечает Олег Лесной, заключается в том, что сейчас в мире уже не существует локальных проблем и российско-украинская война это наглядно показала: "Нас приучали к тому, что это локальный конфликт или противостояние. Нет! Очень простой пример: война в Украине, а голодают в Африке. Поэтому большой прекрасный океан — это просто большой прекрасный океан, который никого ни от чего не защитит. Собственно из-за этого Украина и вопит на весь мир, указывая на дурака в лице РФ в большом доме, который играет с газовым баллоном. Причем, играет не просто так, а то открывает его, то закрывает, попутно щелкая зажигалкой. Так, возможно, нужно взять его за уши, вывести и на этом все закончится? Следует учитывать и то, что кроме того, что у власти в России находится серийный маньяк-убийца, есть еще российское "авось". То есть, какой-то исполнитель может что-то неправильно понять и не то отключить, тогда все — кино заканчиваются для всех очень плохо".

Отдельное внимание политолог обращает на позицию главы МАГАТЭ: "Гросси — это человек, который неоднократно был на объектах АЭС и прекрасно знает имеющуюся картину и потенциальные глобальные риски. Зато он, возглавляя такую организацию, не выполняет ключевую функцию по обеспечению гражданской ядерной безопасности. Но это не мешает ему мечтать о должности генсека ООН".

Впрочем, "с таким кейсом и при таких раскладах", отмечает Олег Лесной, "никаким генсеком Гросси не станет, ну, а Трамп не получит Нобелевскую премию мира, потому что нужно действовать, выполняя функционал".

"Крайне важно понимать, что сегодня никто не просит ООН делать какие-то исключения для Украины — у них есть очень толстая книга, где все расписано, поэтому, пожалуйста, выполняйте. У МАГАТЭ менее толстые книги или нормативная база, но и этого достаточно, если все написанное выполнять. Это же касается и международного права: есть агрессор и есть жертва агрессии, все же прописано, все есть, но нет политической воли".

Отвечая на вопрос однако, чем обусловлено отсутствие соответствующей политической воли, эксперт резюмировал: "Прежде всего, страхом перед тем, что эта ядерная проблема может стать реальной. Хотя страх на самом деле — это один из элементов, которые мобилизуют даже в животном мире. То есть речь идет о формуле: "Бей или беги". В нашем случае многие в мире политики выбирают, к большому сожалению, вариант бежать".

Какой должна быть реакция Запада на атаки РФ по украинским атомным электростанциям

Исполнительный директор Центра прикладных политических исследований "Пента" Александр Леонов, комментируя в разговоре с Фокусом действия РФ в отношении украинских АЭС, отмечает следующее: "Это поднятие ставок за счет эскалации, но вопрос в том, что у Путина по большому счету нет других возможностей. Как бы ему ни хотелось, он не может применить ядерное оружие, потому что здесь есть красные линии и цивилизованного мира, и Китая и Индии. Россия хочет фактически подключить ЗАЭС к своей энергосети, но последние три с половиной года это не удавалось, прежде всего, из-за противодействия Украины. Нынешние же действия РФ вокруг АЭС, по моему мнению, могут свидетельствовать о желании размена. Речь идет, в частности, о "войне блэкаутов", потому что на угрозы Москвы Киев устами Зеленского заявил, что будет симметричный ответ. Это некий вариант для России, потому что Украина, как это было и раньше, переживет подобные вещи, а вот готова ли Россия к масштабным блэкаутам в рамках целых регионов — очень большой вопрос".

Игры вокруг ядерной безопасности, акцентирует аналитик, во многом обусловлены именно боязнью РФ погрузиться в тотальный блэкаут. "Очевидно, в сложившейся ситуации свое громкое и решительное слово должно было бы сказать МАГАТЭ, но реакция традиционно слабая. Это вызвано, в том числе большим присутствием граждан России среди работников МАГАТЭ, которые, мягко говоря, не горят желанием осуществлять любые антироссийские шаги", — отмечает политолог.

Учитывая ситуацию, акцентирует Александр Леонов, не то, что назрел — перезрел вопрос введения санкций в отношении "Росатома" — фактически последней российской высокотехнологичной компании, которая до сих пор не находится под рестрикциями Запада. Впрочем, учитывая то, что Россия занимает очень большую часть рынка по обогащенному урану, быстрых и существенных сдвигов в этом направлении ждать не следует, считает эксперт.

При этом, отмечает политолог, тот же ЕС уже сделал достаточно много, в частности, отказавшись от российских твэлов и запретив строительство атомных электростанций (это сделали, в частности Болгария и Финляндия — Фокус). Сейчас, говорит эксперт, только Венгрия поддерживает Россию в этом направлении. Учитывая то, что "на Путина никакие слова не действуют", заключает Александр Леонов, западные союзники, учитывая целенаправленные атаки РФ на украинские АЭС, должны максимально усилить военное взаимодействие и обороноспособность Киева, параллельно углубляя санкционное давление на Москву.