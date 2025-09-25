"Нет никаких шансов": аналитики объяснили, почему Трампу не светит Нобелевская премия мира, — СМИ

Президент США Дональд Трамп активно лоббирует получение Нобелевской премии мира в 2025 году. Однако эксперты считают, что американский лидер имеет мало шансов стать лауреатом этой награды, в частности из-за его сближения с президентом РФ Владимиром Путиным.

Лауреата Нобелевской премии мира 2025 года объявят 10 октября. Дональд Трамп в обращении к Генеральной Ассамблее Организации Объединенных Наций 23 сентября напомнил, что претендует на эту награду, однако по мнению экспертов вряд ли он ее получит, пишет Reuters 25 сентября.

Один из членов комитета анонимно рассказал журналистам, что лоббирование президента США также вероятно будет контрпродуктивным, потому что комитет предпочитает работать независимо. Зато пять членов комитета по награждению Нобелевской премии мира могут обратить внимание на одну из гуманитарных организаций, работу которой осложнило решение Трампа о сокращении финансирования: Агентство ООН по делам беженцев, Агентство ООН по делам детей, ЮНИСЕФ, "Красный Крест", "Врачи без границ", другие институты ООН, такие как Международный суд, или организация в целом, поскольку в 2025-м она отмечает свое 80-летие.

Почему у Дональда Трампа нет шансов на Нобелевскую премию

"У него вообще нет никаких шансов получить премию мира", — сказал относительно кандидатуры Трампа историк Асле Свин, специализирующийся на этой премии.

По словам Суина, президента США отдаляет от награды поддержка Израиля в войне в Газе и попытки налаживания отношений с президентом России Владимиром Путиным.

Журналисты отмечают, что по завещанию Альфреда Нобеля премию мира может получить человек, "который сделал больше всего или лучше всего для развития дружбы между народами". По словам директора Института исследования проблем мира в Осло Нины Грегер, Трамп не подходит под этот критерий.

"Он вывел США из Всемирной организации здравоохранения и из Парижского соглашения по климату, он начал торговую войну против старых друзей и союзников", — отметила Грегер.

При этом она добавила, что Трампа могут рассмотреть как возможного кандидата, если он сможет заставить Путина прекратить войну в Украине или израильского премьер-министра Биньямина Нетаньяху — остановить войну в Газе.

Заместитель председателя нынешнего Норвежского Нобелевского комитета Асле Тойе также отметил, что его коллеги привыкли работать в замкнутой комнате и не любят попыток влияния на них. Председатель комитета Йорген Ватне Фриднесс добавил, что Нобелевскую премию мира хотят получить все политики.

"Мы надеемся, что идеалы, лежащие в основе Нобелевской премии мира, — это то, к чему должны стремиться все политические лидеры... Мы замечаем это внимание как в Соединенных Штатах, так и во всем мире, но вне этого мы работаем так же, как и всегда", — сказал Фриднесс.

Дональд Трамп стремится получить Нобелевскую премию мира

Во время телефонного разговора с индийским премьер-министром Нарендрой Моди 17 июня Дональд Трамп намекал, что хотел бы, чтобы индийские власти выдвинули его на Нобелевскую премию мира за вклад в решение индийско-пакистанского конфликта.

В ноябре 2024 года СМИ писали, что председатель комитета Верховной Рады Украины по вопросам внешней политики Александр Мережко выдвинул Трампа на Нобелевскую премию мира. По мнению Мережко, Трамп заслуживает эту награду за содействие созданию коалиции в поддержку Украины во время своей предыдущей каденции на посту президента США.

Также в ноябре 2024 года предлагал дать Дональду Трампу Нобелевскую премию мира белорусский лидер Александр Лукашенко.