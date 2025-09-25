"Немає жодних шансів": аналітики пояснили, чому Трампу не світить Нобелівська премія миру, — ЗМІ

Президент США Дональд Трамп активно лобіює отримання Нобелівської премії миру у 2025 році. Проте експерти вважають, що американський лідер має мало шансів стати лауреатом цієї нагороди, зокрема через його зближення з президентом РФ Володимиром Путіним.

Related video

Лауреата Нобелівської премії миру 2025 року оголосять 10 жовтня. Дональд Трамп у зверненні до Генеральної Асамблеї Організації Об'єднаних Націй 23 вересня нагадав, що претендує на цю нагороду, проте на думку експертів навряд чи він її отримає, пише Reuters 25 вересня.

Один із членів комітету анонімно розповів журналістам, що лобіювання президента США також імовірно буде контрпродуктивним, бо комітет воліє працювати незалежно. Натомість п'ять членів комітету з нагородження Нобелівської премії миру можуть звернути увагу на одну з гуманітарних організацій, роботу який ускладнило рішення Трампа про скорочення фінансування: Агентство ООН у справах біженців, Агентство ООН у справах дітей, ЮНІСЕФ, "Червоний Хрест", "Лікарі без кордонів", інші інституції ООН, такі як Міжнародний суд, або організація загалом, оскільки у 2025-му вона відзначає своє 80-річчя.

Чому Дональд Трамп не має шансів на Нобелівську премію

"У нього взагалі немає жодних шансів отримати премію миру", — сказав щодо кандидатури Трампа історик Асле Свін, що спеціалізується на цій премії.

За словами Свіна, президента США віддаляє від нагороди підтримка Ізраїлю у війні в Газі та спроби налагодження відносин з президентом Росії Володимиром Путіним.

Журналісти зазначають, що за заповітом Альфреда Нобеля премію миру може отримати людина, "яка зробила найбільше або найкраще для розвитку дружби між народами". За словами директорки Інституту дослідження проблем миру в Осло Ніни Грегер, Трамп не підходить під цей критерій.

"Він вивів США зі Всесвітньої організації охорони здоров’я та з Паризької угоди щодо клімату, він розпочав торговельну війну проти старих друзів і союзників", — зазначила Грегер.

При цьому вона додала, що Трампа можуть розглянути як можливого кандидата, якщо він зможе змусити Путіна припинити війну в Україні чи ізраїльського прем'єр-міністра Біньяміна Нетаньягу — зупинити війну в Газі.

Заступник голови нинішнього Норвезького Нобелівського комітету Асле Тойє також зазначив, що його колеги звикли працювати в замкненій кімнати і не люблять спроб впливу на них. Голова комітету Йорген Ватне Фріднес додав, що Нобелівську премію миру хочуть отримати всі політики.

"Ми сподіваємося, що ідеали, що лежать в основі Нобелівської премії миру, — це те, до чого повинні прагнути всі політичні лідери… Ми помічаємо цю увагу як у Сполучених Штатах, так і в усьому світі, але поза цим ми працюємо так само, як і завжди", — сказав Фріднес.

Дональд Трамп прагне отримати Нобелівську премію миру

Під час телефонної розмови з індійським прем'єр-міністром Нарендрою Моді 17 червня Дональд Трамп натякав, що хотів би, щоб індійська влада висунула його на Нобелівську премію миру за внесок у розв'язання індійсько-пакистанського конфлікту.

В листопаді 2024 року ЗМІ писали, що голова комітету Верховної Ради України з питань зовнішньої політики Олександр Мережко висунув Трампа на Нобелівську премію миру. На погляд Мережка, Трамп заслуговує на цю нагороду за сприяння створенню коаліції на підтримку України за своєї попередньої каденції на посаді президента США.

Також у листопаді 2024 року пропонував дати Дональду Трампу Нобелівську премію миру білоруський лідер Олександр Лукашенко.