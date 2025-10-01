Тени Чернобыля над Запорожьем: что будет, если дизель-генераторы ЗАЭС остановятся

Запорожская АЭС восьмой день работает без внешнего питания — только на дизель-генераторах. Один из них уже сломался, а топливо заканчивается. Президент Зеленский предупреждает: действия России ставят под угрозу всю Европу. Фокус выяснил, что означает этот режим для безопасности станции, какой риск утечки ядерного топлива существует на самом деле и почему мир до сих пор не имеет действенного механизма остановить ядерный шантаж Кремля.

Related video

Запорожская атомная электростанция уже восемь суток находится в аварийном режиме из-за отключения от энергосистемы в результате российских обстрелов. Единственным источником питания остаются дизель-генераторы, которые не рассчитаны на длительную непрерывную работу. Такое состояние создает серьезную угрозу для безопасности объекта, ведь оборудование может выйти из строя, что повышает риск аварии.

Президент Украины Владимир Зеленский в своем обращении подчеркнул, что российские войска систематически препятствуют восстановлению электроснабжения.

"И уже у нас есть информация, что один из генераторов вышел из строя. И именно россияне из-за обстрелов препятствуют ремонту линий электросети к станции и восстановлению базовой безопасности. И это угроза для всех, абсолютно", — подчеркнул президент.

Зеленский провел совещание с военными и Министерством энергетики, поручив правительству вместе с Министерством иностранных дел активнее привлекать внимание международного сообщества к кризису. Также он отметил, что проходило совещание по санкциям с секретарем СНБО и уполномоченным по санкциям с целью усилить влияние на Россию.

ЗАЭС без энергопитания: что происходит на станции

По данным Госатомрегулирования Украины, генераторы обеспечивают системы безопасности, в частности охлаждение ядерного топлива в реакторах и бассейнах выдержки. Однако оккупанты препятствуют ремонту линий, что грозит аварийной ситуацией с радиационными последствиями для Украины и соседних стран.

Олег Кориков, председатель Госатомрегулирования, отметил, что действия России нарушают принципы ядерной безопасности, определенные МАГАТЭ. Обстрелы и игнорирование международных норм, в частности резолюций МАГАТЭ и ООН о деоккупации станции, повышают риск катастрофы. Надежное электроснабжение — ключевой элемент безопасности, но Россия блокирует его восстановление, создавая угрозу для региона.

"Игнорирование оккупантами требований и принципов ядерной и радиационной безопасности, обстрелы российскими войсками линий электропередач и их повреждения, создание препятствий для восстановления украинскими специалистами этих линий — все эти действия вполне могут привести к развитию событий по наихудшему сценарию", — отметил Кориков.

Старший научный сотрудник Института проблем безопасности АЭС НАН Украины Елена Паренюк говорит Фокусу, что сейчас станция находится в холодной остановке уже три года. Реакторы не генерируют энергию, давление и температура в них нормальные — около 40-50 градусов. При текущих прохладных погодных условиях, без активной генерации, риск взрыва или утечки радиации минимален. С ядерно-физической точки зрения, это стабильно и безопасно.

Угроза на ЗАЭС: каков шанс утечки ядерного топлива и отходов

Однако Запорожская АЭС сейчас функционирует как хранилище отработанного ядерного топлива, поскольку топливо в реакторах не заменялось три года. Любые объекты с радиоактивными отходами или топливом должны охлаждаться согласно международным стандартам безопасности. Охлаждение обеспечивается циркуляцией воды, которую перекачивают насосы, питающиеся от дизель-генераторов.

"Проблема в том, что один генератор уже вышел из строя, а другие работают без ремонта три года. По нормативным документам, топлива в генераторах хватает на 10 дней непрерывной работы, и они гарантированно функционируют этот период. Но уже прошло восемь дней без восстановления электроснабжения или подвоза топлива. После 10 дней гарантий нет: генераторы могут ломаться, а без топлива — остановиться вообще", — говорит Паренюк.

По словам ученого, это приводит к патовой ситуации с точки зрения международной юриспруденции. На ядерном объекте может произойти авария, но пока никто не принимает меры для ее предупреждения. История пока не знает прецедентов, когда АЭС так долго зависела от дизель-генераторов. Без охлаждения топливо будет нагреваться, что может привести к утечке ядерного топлива. Однако без внешних повреждений станции вероятность такого сценария крайне низкая.

"Если ничего не повредит станцию, например, обстрелы, значительного загрязнения не ожидается. Именно поэтому нет массовой паники: если бы станция работала на полную мощность, последствия были бы катастрофическими, с выбросом радионуклидов", — отмечает эксперт.

Напомним, в Министерстве энергетики Украины 23 сентября сообщили, что на оккупированной ЗАЭС произошел десятый блэкаут и станция была вынуждена перейти на питание от дизельных генераторов.

Глава Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси 8 сентября сообщал, что Россия нарушила 6 из 7 столпов ядерной безопасности на Запорожской АЭС.